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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Тюменскую область возвращаются заморозки, но вода в реках продолжает прибывать

В Тюменскую область возвращаются заморозки, но вода в реках продолжает прибывать

21 мая 2024, 16:01
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий в Тюменской области за 21 мая
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Воды становится больше

Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать. За последние сутки уровень в Иртыше и Вагае поднялся на 5-10 сантиметров. В районе села Вагай вода достигла отметки в 790 сантиметров. Власти продолжают эвакуацию населения.

Кроме того, сегодня стало известно, что вагайские школьники, которым предстоит сдавать государственные экзамены, будут перевезены в пункты сдачи ЕГЭ. В муниципалитете повышенная группировка сил работает над недопущением затопления территорий. На месте с рабочим визитом побывал губернатор Александр Моор.

Стихия бушует: вода в тюменских реках продолжает прибывать
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Регион ждут заморозки

По прогнозам синоптиков, Тюменскую область ждут заморозки. Минусовую температуру в регионе ожидают в период с 23 по 25 мая. Столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Кроме того, на юге области пройдут кратковременные дожди. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до девяти метров в секунду.

Потепления тюменцам можно ожидать в начале следующей недели.

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Тюменца наградили Орденом Мужества посмертно

Житель села Нижняя Тавда Николай Архипов награжден Орденом Мужества посмертно. Он был артиллеристом-контрактником и ушел служить в 2023 году.

Известно, что Николай погиб во время выполнения боевых задач. Прощание с ним состоится в ритуальном зале, завтра, 22 мая.

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От китайских авто стали отказываться

Жители Тюменской области стали массово отказываться от автомобилей китайского производства. Об этом рассказали представители профильной отрасли.

Отмечается, что на рынке поддержанных авто в регионе, резко возросла доля машин из Поднебесной. Эксперты, со ссылкой на слова автовладельцев, связывают эту ситуацию с частыми поломками иномарок. К слову, на продажу выставляют совсем «свежие» авто — 2022 и 2023 года выпуска.

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Жуткая авария на Мориса Тереза

Днем на улице Мориса Тереза произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столб освещения упал на «Ладу Гранту» и насквозь прошил салон. Женщина, управляющая автомобилем, чудом не пострадала.

Авария произошла из-за грузовика, который перевозил павильон «Фрукты» и задел трос. Из-за этого упали два столба, один из которых и пробил насквозь «Ладу Гранта».

Авария имела неожиданное продолжение. Возлюбленный девушки, чья «Лада» пострадала в жуткой аварии на «Стреле», приехал на место ДТП с кольцом и сделал предложение. Девушка сказала «Да!».

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