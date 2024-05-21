В Тюменскую область возвращаются заморозки, но вода в реках продолжает прибывать

Отмечается, что на рынке поддержанных авто в регионе, резко возросла доля машин из Поднебесной. Эксперты, со ссылкой на слова автовладельцев, связывают эту ситуацию с частыми поломками иномарок. К слову, на продажу выставляют совсем «свежие» авто — 2022 и 2023 года выпуска.