В Тюменскую область возвращаются заморозки, но вода в реках продолжает прибывать

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать. За последние сутки уровень в Иртыше и Вагае поднялся на 5-10 сантиметров. В районе села Вагай вода достигла отметки в 790 сантиметров. Власти продолжают эвакуацию населения.
Кроме того, сегодня стало известно, что вагайские школьники, которым предстоит сдавать государственные экзамены, будут перевезены в пункты сдачи ЕГЭ. В муниципалитете повышенная группировка сил работает над недопущением затопления территорий. На месте с рабочим визитом побывал губернатор Александр Моор.
По прогнозам синоптиков, Тюменскую область ждут заморозки. Минусовую температуру в регионе ожидают в период с 23 по 25 мая. Столбики термометров опустятся до -5 градусов.
Кроме того, на юге области пройдут кратковременные дожди. Осадки будут сопровождаться порывами ветра до девяти метров в секунду.
Потепления тюменцам можно ожидать в начале следующей недели.
Житель села Нижняя Тавда Николай Архипов награжден Орденом Мужества посмертно. Он был артиллеристом-контрактником и ушел служить в 2023 году.
Известно, что Николай погиб во время выполнения боевых задач. Прощание с ним состоится в ритуальном зале, завтра, 22 мая.
Жители Тюменской области стали массово отказываться от автомобилей китайского производства. Об этом рассказали представители профильной отрасли.
Отмечается, что на рынке поддержанных авто в регионе, резко возросла доля машин из Поднебесной. Эксперты, со ссылкой на слова автовладельцев, связывают эту ситуацию с частыми поломками иномарок. К слову, на продажу выставляют совсем «свежие» авто — 2022 и 2023 года выпуска.
Днем на улице Мориса Тереза произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столб освещения упал на «Ладу Гранту» и насквозь прошил салон. Женщина, управляющая автомобилем, чудом не пострадала.
Авария произошла из-за грузовика, который перевозил павильон «Фрукты» и задел трос. Из-за этого упали два столба, один из которых и пробил насквозь «Ладу Гранта».
Авария имела неожиданное продолжение. Возлюбленный девушки, чья «Лада» пострадала в жуткой аварии на «Стреле», приехал на место ДТП с кольцом и сделал предложение. Девушка сказала «Да!».