В Тюменской области работает министр энергетики Цивелев

Ранее «Наш город» сообщал, что председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «СИБУР», в составе которого тобольский завод ЗапСибНефтехим», Леонид Михельсон вошел в топ-100 богатейших людей мира. Рейтинг представили аналитики Bloomberg.