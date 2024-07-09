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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Тюменской области работает министр энергетики Цивелев

В Тюменской области работает министр энергетики Цивелев

9 июля 2024, 09:13
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Министр энергетики Сергей Цивелев работает в Тюменской области.

С рабочим визитом он совершил поездку в Тобольск. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В эти минуты в Тобольске работает Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев», — кратко говорится в сообщении правительства.

Известно, что федеральный чиновник вместе с заместителем губернатора Пантелеевым и генераьным директором СИБУРа Михаилом Карисаловым, проведет объезд производственных объектов крупнейшего нефтегазохимического комплекса России «ЗапСибНефтехима».

Ранее «Наш город» сообщал, что председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «СИБУР», в составе которого тобольский завод ЗапСибНефтехим», Леонид Михельсон вошел в топ-100 богатейших людей мира. Рейтинг представили аналитики Bloomberg.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нефть#Правительство
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