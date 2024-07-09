В Тюменской области работает министр энергетики Цивелев

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
С рабочим визитом он совершил поездку в Тобольск. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В эти минуты в Тобольске работает Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев», — кратко говорится в сообщении правительства.
Известно, что федеральный чиновник вместе с заместителем губернатора Пантелеевым и генераьным директором СИБУРа Михаилом Карисаловым, проведет объезд производственных объектов крупнейшего нефтегазохимического комплекса России «ЗапСибНефтехима».
Ранее «Наш город» сообщал, что председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «СИБУР», в составе которого тобольский завод ЗапСибНефтехим», Леонид Михельсон вошел в топ-100 богатейших людей мира. Рейтинг представили аналитики Bloomberg.