Бить или не бить мигранта? Тюменцы обсудили, как решать национальный вопрос в регионе

Читатели телеграм-канала «Нашего города» отметили, что проблема с мигрантами в регионе действительно, существует. Но вот методы решения проблемы, но решать ее надо не кулаками. Так, 57% тюменцев высказались за то, что необходимо искать дипломатический выход из сложившейся ситуации. Ещё 15% местных жителей отметили, что готовы пойти драться с приезжими.