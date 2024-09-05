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Тюменцы поспорили, бить или не бить мигрантов

Бить или не бить мигранта? Тюменцы обсудили, как решать национальный вопрос в регионе

5 сентября 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцы поспорили, бить или не бить мигрантов

В Тюменской области есть межнациональная проблема. С этим согласны большинство читателей «Нашего города». И многие считают ее наиболее острой. Но вот в методах решения национального вопроса они разошлись. Сторонники радикальных способов, дипломатических путей и «мягкой силы» поспорили в телеграме.

«Драться с мигрантами» и «объединяться в народные дружины» призвал Георгий Эршемлидзе, член регионального отделения «Справедливой России». С таким заявлением он выступил на партийной пресс-конференции, посвященной миграционной политике.

История национального вопроса

Ранее наше издание уже рассказывало об инициативе политика. В социальных сетях она вызвала бурное обсуждение.

«Может быть, драться, может быть организовать народные дружины. Наверное, все к этому и придет», — заявил он, отвечая на вопрос каким образом решать проблемы с иностранцами.

Читатели телеграм-канала «Нашего города» отметили, что проблема с мигрантами в регионе действительно, существует. Но вот методы решения проблемы, но решать ее надо не кулаками. Так, 57% тюменцев высказались за то, что необходимо искать дипломатический выход из сложившейся ситуации. Ещё 15% местных жителей отметили, что готовы пойти драться с приезжими.

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Фото: Изображение Midjourney

Социальный философ и специалист по государственному и муниципальному управлению Олег Долгицкий отметил, что политикам «СРЗП» нужно внимательнее следить за повесткой. Работу в этом направлении уже активно ведут сторонники «Русской общины».

Фото: Изображение Midjourney
«Я могу порекомендовать Георгию Эргемлидзе обратить внимание на Александра Ивановича Бастрыкина (глава СК РФ — прим. „Наш город“), который уже неоднократно говорил о необходимости ужесточения миграционной политики на законодательном уровне. Дума является законодательным органом государственной власти Тюменской области, значит она должна заниматься ужесточением политики в отношении мигрантов» — заметил Долгицкий.

Впрочем, в комментариях мнения тюменцев разделились. Возмущенные наплывом местные требуют ужесточения миграционного законодательства.

Фото: Изображение Midjourney

Что делать с мигрантами?

Впрочем, в комментариях мнения тюменцев разделились. Возмущенные наплывом местные требуют ужесточения миграционного законодательства.

«Обязательно нужно давать жесткий отпор им! Наглость, хамство и откровенное быдлячество, сопряженное с нарушением общественного порядка, может и должно пресекаться, жестким физическим противодействием», — высказался Сергей.
«Решение простое: прекратить поток до тех пор, пока всех имеющихся не проверят и не отправят обратно домой за свой счёт. Хоть в принудительный кредит. Шмон жёсткий и полный нужен», — написал пользователь с ником Gala.
«Слишком выгодный бизнес и кормушка для многих, поэтому придумают любые „танцы с бубном“, лишь бы не прекращать их завоз, вопреки здравому смыслу и государственной безопасности», — заметил пользователь с ником N.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы местных политиков и высказывания тюменцев являются крайней мерой, направленной на борьбу с последствиями проблемы, а не причиной.

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Ранее «Наш город» сообщал, что очередная партия иностранных граждан прилетела в областную столицу в четверг, 5 сентября. Об этом «Нашему Городу» рассказали очевидцы.

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