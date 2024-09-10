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Владимир Третьяков покинул тюменскую мэрию

Владимир Третьяков покинул тюменскую мэрию

10 сентября 2024, 03:18
Фото: Максим Афанасьев
Администрацию Тюмени покинул заместитель главы города Владимир Третьяков. Его последний рабочий день был 9 сентября, сообщил мэр Максим Афанасьев.

Градоначальник сообщил, что Третьяков переходит на другую должность. В тюменской мэрии он отвечал за имущественные отношения и строительство.

О новом месте работы чиновника пока ничего неизвестно. Кроме того, стало известно ещё об одном кадровом назначении. Департамент безопасности жизнедеятельности возглавил Виталий Флянц.

Ранее «Наш город» писал, что в отставку подал руководитель департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Павел Робакидзе.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Исполнительная власть#Чиновники
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