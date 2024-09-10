Владимир Третьяков покинул тюменскую мэрию

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Градоначальник сообщил, что Третьяков переходит на другую должность. В тюменской мэрии он отвечал за имущественные отношения и строительство.
О новом месте работы чиновника пока ничего неизвестно. Кроме того, стало известно ещё об одном кадровом назначении. Департамент безопасности жизнедеятельности возглавил Виталий Флянц.
Ранее «Наш город» писал, что в отставку подал руководитель департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Павел Робакидзе.