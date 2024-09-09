Власти рассказали, подорожают ли школьные обеды в Тюмени

Что касается повышения цен на школьные обеды, то в настоящее время их увеличения не планируется. Об этом сообщили в департамента образования. Напомним, в Тюмени бесплатное питание предоставляют учащимся 1-4 классов, детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Частично плату за обеды возмещают родителям ребят из семей, получивших государственную социальную помощь или признанных малоимущими.