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В Тюмени не будут повышать цены на школьные обеды

Власти рассказали, подорожают ли школьные обеды в Тюмени

9 сентября 2024, 04:08
Фото: 1MI

В Тюмени не будут повышать цены на школьные обеды

Из меню тюменских школ исчезли варианты блюд для выбора. Как пояснили в «Комбинате питания», в течение первой половины сентября для учащихся будет доступен только один вариант комплексного обеда.
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Дети
«Первую половину сентября школьникам доступен только один вариант комплексного питания из-за отсутствия информации по количеству питающихся детей в школах. Образовательные учреждения принимают учащихся до 1 сентября включительно и формируют списки учеников по классам, собираются справки о здоровье, родители определяются с типами питания, которые будут получать дети», — сообщили сотрудники предприятия 72.RU.

Только после этого информация будет вносится в «электронную школу, соответственно закупаются продукты и подготавливаются варианты меню.

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Что касается повышения цен на школьные обеды, то в настоящее время их увеличения не планируется. Об этом сообщили в департамента образования. Напомним, в Тюмени бесплатное питание предоставляют учащимся 1-4 классов, детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Частично плату за обеды возмещают родителям ребят из семей, получивших государственную социальную помощь или признанных малоимущими.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 октября этого года увеличится плата за детский сад. В среднем она увеличится на 400 рублей.

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