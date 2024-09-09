Власти рассказали, подорожают ли школьные обеды в Тюмени

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
«Первую половину сентября школьникам доступен только один вариант комплексного питания из-за отсутствия информации по количеству питающихся детей в школах. Образовательные учреждения принимают учащихся до 1 сентября включительно и формируют списки учеников по классам, собираются справки о здоровье, родители определяются с типами питания, которые будут получать дети», — сообщили сотрудники предприятия 72.RU.
Только после этого информация будет вносится в «электронную школу, соответственно закупаются продукты и подготавливаются варианты меню.
Что касается повышения цен на школьные обеды, то в настоящее время их увеличения не планируется. Об этом сообщили в департамента образования. Напомним, в Тюмени бесплатное питание предоставляют учащимся 1-4 классов, детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Частично плату за обеды возмещают родителям ребят из семей, получивших государственную социальную помощь или признанных малоимущими.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 октября этого года увеличится плата за детский сад. В среднем она увеличится на 400 рублей.