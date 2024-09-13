Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области

Posted 13 сентября, 03:48
Published 13 сентября, 03:48
Modified 13 сентября, 03:50
Updated 13 сентября, 03:50
По информации издания, назначение может произойти до 1 октября. Сам Якушев в разговоре с журналистами не исключил такого сценария.
Отмечается, что в таком случае, чиновник покинет пост полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе. Освободившуюся должность прочат депутатам ГД Дмитрию Кобылкину или Ивану Квитке.
Ранее «Наш город» писал что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назначен на должность врио секретаря генсовета «Единой России». Соответствующее распоряжение подписал председатель партии Дмитрий Медведев.