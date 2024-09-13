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Posted 13 сентября, 03:48

Published 13 сентября, 03:48

Modified 13 сентября, 03:50

Updated 13 сентября, 03:50

Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области

Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области

13 сентября 2024, 03:48
Фото: Официальный сайт Владимира Якушева
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России», вероятно, станет сняли Совета Федерации от Тюменской области. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, назначение может произойти до 1 октября. Сам Якушев в разговоре с журналистами не исключил такого сценария.

Отмечается, что в таком случае, чиновник покинет пост полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе. Освободившуюся должность прочат депутатам ГД Дмитрию Кобылкину или Ивану Квитке.

Ранее «Наш город» писал что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назначен на должность врио секретаря генсовета «Единой России». Соответствующее распоряжение подписал председатель партии Дмитрий Медведев.

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