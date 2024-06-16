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Экс-губернатор Тюменской области занял должность врио секретаря генсовета «ЕР»

Экс-губернатор Тюменской области назначен на должность врио секретаря генсовета «ЕР»

16 июня 2024, 03:44
Фото: 1MI

Экс-губернатор Тюменской области занял должность врио секретаря генсовета «ЕР»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назначен на должность врио секретаря генсовета «Единой России». Соответствующее распоряжение подписал председатель партии Дмитрий Медведев.

Пост полпреда президента в УрФО Якушев не оставит — он будет совмещать обе должности.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Накануне новый врио секретаря генсовета провел первую встречу с сотрудниками Центрального исполкома «Единой России, на которой сообщил, что работа над реализацией народной программы и выполнением поручений президента, поставленных в послании и в Указе о достижении национальных целей, будет продолжена. Также напомнил о предстоящей работе в рамках избирательной кампании.

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Он подчеркнул, что в этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и «Единая Россия» должна продемонстрировать достойные результаты.

Напомним, ранее пост секретаря генсовета «Единой России» занимал Андрей Турчак (с 2017 года). 4 июня 2024 года президент Путин назначил его на должность врио главы Республики Алтай. Занимавший этот пост Олег Хорохордин ушел в отставку.

Владимир Якушев Владимир Якушев занял должность губернатора Тюменской области в ноябре 2005 года. На посту главы тюменского региона он проработал 13 лет — до 2018 года.

В мае 2018 года Якушев сообщил об отставке. Тогда же был назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В ноябре 2020 года был освобожден от должности министра и занял пост полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

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