Экс-губернатор Тюменской области назначен на должность врио секретаря генсовета «ЕР»

Накануне новый врио секретаря генсовета провел первую встречу с сотрудниками Центрального исполкома «Единой России, на которой сообщил, что работа над реализацией народной программы и выполнением поручений президента, поставленных в послании и в Указе о достижении национальных целей, будет продолжена. Также напомнил о предстоящей работе в рамках избирательной кампании.