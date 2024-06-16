Экс-губернатор Тюменской области назначен на должность врио секретаря генсовета «ЕР»

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Пост полпреда президента в УрФО Якушев не оставит — он будет совмещать обе должности.
Накануне новый врио секретаря генсовета провел первую встречу с сотрудниками Центрального исполкома «Единой России, на которой сообщил, что работа над реализацией народной программы и выполнением поручений президента, поставленных в послании и в Указе о достижении национальных целей, будет продолжена. Также напомнил о предстоящей работе в рамках избирательной кампании.
Он подчеркнул, что в этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и «Единая Россия» должна продемонстрировать достойные результаты.
Напомним, ранее пост секретаря генсовета «Единой России» занимал Андрей Турчак (с 2017 года). 4 июня 2024 года президент Путин назначил его на должность врио главы Республики Алтай. Занимавший этот пост Олег Хорохордин ушел в отставку.
Владимир Якушев Владимир Якушев занял должность губернатора Тюменской области в ноябре 2005 года. На посту главы тюменского региона он проработал 13 лет — до 2018 года.
В мае 2018 года Якушев сообщил об отставке. Тогда же был назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В ноябре 2020 года был освобожден от должности министра и занял пост полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.