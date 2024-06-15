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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Тюменскую область надвигаются грозы, град и ветер с порывами до 22 м/с

Позагорать не получится: на Тюмень надвигаются грозы и град

15 июня 2024, 12:08
Фото: 1MI

В Тюменскую область надвигаются грозы, град и ветер с порывами до 22 м/с

Град, грозы, дожди и штормовой ветер с порывами до 17-22 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в воскресенье, 16 июня, метеорологи тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу.

Температура воздуха ночью составит +16….+21, в дневные часы воздух прогреется до +28…+33. В понедельник аномальная жара спадет — максимальная дневная температура воздуха составит +21…+26, в ночные часы столбики термометров покажут +14…+19. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

Во вторник, 18 июня, день пройдет без существенных осадков. В дневные часы столбики термометров покажут +20…+25, ночью +10…+15.

В Тюмени в воскресенье, 16 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди в течение дня. Температура воздуха составит +27…+31. В понедельник день пройдет без существенных осадков, жара спадет — выше +20…+24 столбики термометров в этот день не поднимутся.

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