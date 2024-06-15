Позагорать не получится: на Тюмень надвигаются грозы и град

В Тюмени в воскресенье, 16 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди в течение дня. Температура воздуха составит +27…+31. В понедельник день пройдет без существенных осадков, жара спадет — выше +20…+24 столбики термометров в этот день не поднимутся.