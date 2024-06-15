Позагорать не получится: на Тюмень надвигаются грозы и град

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Температура воздуха ночью составит +16….+21, в дневные часы воздух прогреется до +28…+33. В понедельник аномальная жара спадет — максимальная дневная температура воздуха составит +21…+26, в ночные часы столбики термометров покажут +14…+19. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Во вторник, 18 июня, день пройдет без существенных осадков. В дневные часы столбики термометров покажут +20…+25, ночью +10…+15.
В Тюмени в воскресенье, 16 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди в течение дня. Температура воздуха составит +27…+31. В понедельник день пройдет без существенных осадков, жара спадет — выше +20…+24 столбики термометров в этот день не поднимутся.