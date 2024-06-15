Посетителей ТРЦ «Матрешка» экстренно эвакуировали в Тюмени. Что произошло?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В настоящее время всех сотрудников торгово-развлекательного центра и посетителей вывели на улицу. Дозвониться до администрации ТРЦ «Матрешка» «Нашему Городу» не удалось. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе эвакуировали во время сдачи ОГЭ выпускников 9-х классов в школе №89. Причиной стало задымившаяся во время разогревания в микроволновой печи пища. Ребят отпустили по домам, а сдачу экзамена перенесли на другой день.