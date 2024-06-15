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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Тюмени экстренно эвакуировали посетителей ТРЦ «Матрешка»

Посетителей ТРЦ «Матрешка» экстренно эвакуировали в Тюмени. Что произошло?

15 июня 2024, 11:20
Фото: 2 ГИС

В Тюмени экстренно эвакуировали посетителей ТРЦ «Матрешка»

Причиной эвакуации стал прорыв пожарной трубы. По словам подписчиков «Нашего Города», мощный поток воды обрушился на «островок» в центре зала на первом этаже.
Видео: nashgorod.ru

В настоящее время всех сотрудников торгово-развлекательного центра и посетителей вывели на улицу. Дозвониться до администрации ТРЦ «Матрешка» «Нашему Городу» не удалось. Официальные комментарии ожидаются.

Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе эвакуировали во время сдачи ОГЭ выпускников 9-х классов в школе №89. Причиной стало задымившаяся во время разогревания в микроволновой печи пища. Ребят отпустили по домам, а сдачу экзамена перенесли на другой день.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ТРЦ#Новости тюмени#Эвакуация
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