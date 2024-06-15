Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома. Есть раненый

В Тюмени местный житель устроил стрельбу во дворе жилого дома

Стрельбу из травматического пистолета устроил на днях во дворе жилого дома один из жителей Тюмени. Инцидент, в результате которого ранение получил человек, произошел на улице Ставропольской. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.