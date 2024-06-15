Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома. Есть раненый

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Данный факт подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве пояснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в другого. Пострадавшего госпитализировали.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Тимофея Чаркова неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим. В результате ЧП ранение получила 6-летняя школьница. Сотрудники полиции оперативно нашли и задержали стрелка — им оказался 19-летний тюменец.