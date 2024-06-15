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В Тюмени местный житель устроил стрельбу во дворе жилого дома

Тюменец устроил стрельбу во дворе жилого дома. Есть раненый

15 июня 2024, 11:45
Фото: 1MI

В Тюмени местный житель устроил стрельбу во дворе жилого дома

Стрельбу из травматического пистолета устроил на днях во дворе жилого дома один из жителей Тюмени. Инцидент, в результате которого ранение получил человек, произошел на улице Ставропольской. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Данный факт подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве пояснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в другого. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Тимофея Чаркова неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим. В результате ЧП ранение получила 6-летняя школьница. Сотрудники полиции оперативно нашли и задержали стрелка — им оказался 19-летний тюменец.

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