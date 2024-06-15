Из центра за город: трассы на выезде из Тюмени парализовали пробки

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На Московском тракте затор образовался от Дербышей до поселка Московский, Червишевский тракт стоит от Федюнинского до Престольной. Также пробка наблюдается на мосту Мельникайте, километровая очередь из машин образовалась в районе поселка Боровский и на Ялуторовском тракте — в районе озера Андреевское. Затруднено движение на Тобольском тракте — от объездной до Жуковского и на Тимофея Чаркова (Звездный городок).
Напомним, сегодня утром огромные пробки образовались в центре Тюмени из-за перекрытых в связи с фестивалем спорта IRONSTAR TYUMEN 2024, что вызвало бурю негодования у горожан.
«Перекрыли полгорода, Оборона была полностью отрезана от дорог. Дворы машинами перекрыли. Кошмар, администрация так о людях думает», — сетовали тюменцы.
«Абсолютно не организовано движение, схем объездов нигде не вывешено, все толкаются по тупикам Как обычно, городские власти и организаторы мероприятия показали свою полную некомпетентность», — возмущались водители.
«Неужели нельзя найти другие места за городом? Пустующих земель много — можно оборудовать все под соревнования такого плана. Тогда никто никому мешать не будет. Или в воскресенье можно было провести соревнования — город более свободен. Все-таки в субботу многие люди работают и учатся», — высказывались жители города.
«Могли бы и на стадионе где-нибудь поездить на своих велосипедах. На ипподроме том же места много. Но нет, этим чиновникам надо народу показать, что они тут главные, а люди потерпят», — негодовали горожане.
Из-за перекрытых дорог и неорганизованности дорожного движения (что и вызвалось километровые пробки в выходной день), десятки тюменцев опоздали сегодня на работу, учебу, отложили поездки с семьей на прогулку.
Заметим, что ради спортивных соревнований в Тюмени перекрывают половину города уже не в первый раз. В сентябре 2023 года было парализовано движение из-за «Кросса наций» и перекрытых для транспортных средств улиц в центре областной столицы, а в феврале этого года массовые заторы возникли по причине перекрытых дорог из-за «Лыжни России».