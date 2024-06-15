nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Трассы на выезде из Тюмени парализовали пробки

Из центра за город: трассы на выезде из Тюмени парализовали пробки

15 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI

Трассы на выезде из Тюмени парализовали пробки

Пробки в Тюмени из центра города переместились на трассы к местам отдыха и дачам. Парализовано автодвижение на Салаирском тракте — от Объездной дороги до ДНТ «Верхнеборское».

На Московском тракте затор образовался от Дербышей до поселка Московский, Червишевский тракт стоит от Федюнинского до Престольной. Также пробка наблюдается на мосту Мельникайте, километровая очередь из машин образовалась в районе поселка Боровский и на Ялуторовском тракте — в районе озера Андреевское. Затруднено движение на Тобольском тракте — от объездной до Жуковского и на Тимофея Чаркова (Звездный городок).

Напомним, сегодня утром огромные пробки образовались в центре Тюмени из-за перекрытых в связи с фестивалем спорта IRONSTAR TYUMEN 2024, что вызвало бурю негодования у горожан.

Фото: Администрация Тюмени
«Перекрыли полгорода, Оборона была полностью отрезана от дорог. Дворы машинами перекрыли. Кошмар, администрация так о людях думает», — сетовали тюменцы.
«Абсолютно не организовано движение, схем объездов нигде не вывешено, все толкаются по тупикам Как обычно, городские власти и организаторы мероприятия показали свою полную некомпетентность», — возмущались водители.
Фото: Администрация Тюмени
«Неужели нельзя найти другие места за городом? Пустующих земель много — можно оборудовать все под соревнования такого плана. Тогда никто никому мешать не будет. Или в воскресенье можно было провести соревнования — город более свободен. Все-таки в субботу многие люди работают и учатся», — высказывались жители города.
«Могли бы и на стадионе где-нибудь поездить на своих велосипедах. На ипподроме том же места много. Но нет, этим чиновникам надо народу показать, что они тут главные, а люди потерпят», — негодовали горожане.
Фото: Администрация Тюмени

Из-за перекрытых дорог и неорганизованности дорожного движения (что и вызвалось километровые пробки в выходной день), десятки тюменцев опоздали сегодня на работу, учебу, отложили поездки с семьей на прогулку.

Заметим, что ради спортивных соревнований в Тюмени перекрывают половину города уже не в первый раз. В сентябре 2023 года было парализовано движение из-за «Кросса наций» и перекрытых для транспортных средств улиц в центре областной столицы, а в феврале этого года массовые заторы возникли по причине перекрытых дорог из-за «Лыжни России».

Читайте также:
«Имейте совесть»: тюменку возмутили откровенные шорты на девушкахВ Тюмени похоронят 34-летнего бойца, погибшего в зоне СВОЧасть тюменцев оставят без воды на 9 дней
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные пробки#Жалобы#Новости тюмени#Пробки#Мероприятия
Подпишитесь
«Под ударом люди среднего возраста»: кто и почему заражается ВИЧ в Тюмени?
Вчера, 06:59
«Судьба по дате рождения»: увлечение натальными картами дошло до Тюмени
Вчера, 09:39
«Куда прешь, курица!»: крик души тюменских автоледи, столкнувшихся с сексизмом
Вчера, 08:04
«Потянуло на горячее»: в жару тюменцы чаще обращаются в интимные салоны
Вчера, 06:03
Ты скуф или анк? Тест — разбираетесь ли вы в современном молодежном сленге?
Вчера, 05:47
Просто пекло: когда в Тюмень вернется прохлада и надолго ли?
Вчера, 07:54
"