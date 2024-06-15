Из центра за город: трассы на выезде из Тюмени парализовали пробки

Заметим, что ради спортивных соревнований в Тюмени перекрывают половину города уже не в первый раз. В сентябре 2023 года было парализовано движение из-за «Кросса наций» и перекрытых для транспортных средств улиц в центре областной столицы, а в феврале этого года массовые заторы возникли по причине перекрытых дорог из-за «Лыжни России».