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Posted Вчера, 14:27

Published Вчера, 14:27

Modified Вчера, 14:29

Updated Вчера, 14:29

Тюменские полицейские нашли подростка, который стрелял по людям

«Личность установлена»: Что известно о тюменском стрелке из спального района

10 апреля 2024, 14:27
Фото: 1MI

Тюменские полицейские нашли подростка, который стрелял по людям

Полицейские Тюмени установили личность предполагаемого преступника, который стрелял из пневматического оружия по прохожим 9 апреля. Об этом изданию «Наш город» сообщили в УМВД по Тюменской области.
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Дети

По предварительным данным, все произошло на улице Тимофея Чаркова. Молодой человек ранил 6-летнюю девочку. Родители пострадавшей не стали обращаться за медицинской помощью, но обратились в полицию.

«Полицейские установили правонарушителя. Им оказался местный житель 2005 года рождения. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в УМВД.

В социальных сетях появлялись сообщения от других пострадавших. О состоянии здоровья девочки ничего не известно.

Ранее «Наш город» сообщал, что подростки из Тюмени стреляли по прохожим. По предварительным данным, они использовали пневматическое оружие.

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