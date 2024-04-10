«Личность установлена»: Что известно о тюменском стрелке из спального района

Posted Вчера, 14:27
Published Вчера, 14:27
Modified Вчера, 14:29
Updated Вчера, 14:29
По предварительным данным, все произошло на улице Тимофея Чаркова. Молодой человек ранил 6-летнюю девочку. Родители пострадавшей не стали обращаться за медицинской помощью, но обратились в полицию.
«Полицейские установили правонарушителя. Им оказался местный житель 2005 года рождения. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в УМВД.
В социальных сетях появлялись сообщения от других пострадавших. О состоянии здоровья девочки ничего не известно.
Ранее «Наш город» сообщал, что подростки из Тюмени стреляли по прохожим. По предварительным данным, они использовали пневматическое оружие.