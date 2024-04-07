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Posted Вчера, 04:04

Published Вчера, 04:04

Modified Вчера, 04:06

Updated Вчера, 04:06

В Тюмени в массовой аварии пострадали трое детей

Трое детей пострадали в массовой аварии в Тюмени

7 апреля 2024, 04:04
Фото: ГИБДД

В Тюмени в массовой аварии пострадали трое детей

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 36-м километре окружной дороги. Столкнулись КамАЗ, Suzuki и Renault.
Сюжет
Дети
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, водитель большегруза нарушил безопасную дистанцию, вследствие с чего столкнулся с легковушками. В аварии получили травмы трое детей 5-ти, 7-ми и 11-ти лет, пассажиры Renault. Дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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