Трое детей пострадали в массовой аварии в Тюмени

Posted Вчера, 04:04
Published Вчера, 04:04
Modified Вчера, 04:06
Updated Вчера, 04:06
По предварительным данным, водитель большегруза нарушил безопасную дистанцию, вследствие с чего столкнулся с легковушками. В аварии получили травмы трое детей 5-ти, 7-ми и 11-ти лет, пассажиры Renault. Дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 5 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Н.Зелинского был сбит 11-летний ребенок. Школьник передвигался на самокате.