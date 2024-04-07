Трое детей пострадали в массовой аварии в Тюмени

По предварительным данным, водитель большегруза нарушил безопасную дистанцию, вследствие с чего столкнулся с легковушками. В аварии получили травмы трое детей 5-ти, 7-ми и 11-ти лет, пассажиры Renault. Дети перевозились в удерживающих устройствах и с ремнями безопасности.