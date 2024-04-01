«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье

От мужчин поддержки не было. Отец старшего ребенка, которому сейчас 14 лет, не вписан в свидетельство о рождении. У младшего сына, которому недавно исполнилось 5 лет, отец по документом есть, однако его признали пропавшим без вести. Никаких алиментов или выплат от государства или региона Гулиева не получала, а потому все заботы ложились только на ее плечи.