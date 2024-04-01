«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Манана Исоева в разговоре с корреспондентом «Нашего города» рассказала, что работа ведущей на популярном стриминговом сервисе помогала Алисе Гулиевой обеспечить всю семью. На сайте она выполняла задание от зрителей за что ей платили хорошие деньги.
«Она не только детей поднимала, она и маме помогала. У них хозяйство раньше было большое: огород, куры, гуси, коза и даже корова была. Она успевала делом помогать и финансово всех обеспечивать», — рассказывает сестра женщины.
От мужчин поддержки не было. Отец старшего ребенка, которому сейчас 14 лет, не вписан в свидетельство о рождении. У младшего сына, которому недавно исполнилось 5 лет, отец по документом есть, однако его признали пропавшим без вести. Никаких алиментов или выплат от государства или региона Гулиева не получала, а потому все заботы ложились только на ее плечи.
«Ей с мужчинами не везло. Вот последний, с которым она жила, он вообще ее бил и ей пришлось забирать детей и бежать с ними ко мне в Тюмень. А тот ей еще угрожал, мол, если она не вернется, то он ей квартиру подожжет, у меня запись этого разговора есть. Но местный участковый там с этим мужиком вообще ничего не делает, хотя Алиса много раз жаловалась на побои», — рассказывает Исоева.
Побег от жестокого мужчины пришелся на тот же момент, когда в сети стали распространять видеоролик, который и стал основанием для обвинения Алисы Гулиевой. Сестра знала, что побег был вынужденным из-за насилия со стороны нерадивого кавалера, однако правоохранители приняли это за попытку бегства.
«У них там указано, что она уехала в Тюмени и тут избивала детей. Но это неправда, ни разу она их пальцем не тронула. У меня есть доказательства того, что она от мужчины бежала. Она даже по пути участкового встретила и ему об этом сказала, но тот теперь об этом говорить не хочет», — объясняет сестра Гулиевой.
Манана Исоева очень тепло общалась с детьми Гулиевой, но им она была скорее другом, чем тетей. Старший сын охотно делился с ней своими проблемами и рассказывал о своей жизни. Ни разу он не говорил женщине что мама его бьет или как-то словесно унижает.
«У меня у самой четверо детей. И я могу поставить ребенка в угол, не вижу в этом ничего криминального, это из меня не делает плохую мать. Но ни я, ни Алиса детей никогда не били. Их никогда не унижали. Сын о маме всегда высказывался очень тепло, он и сейчас постоянно у меня спрашивает, когда маму сможет увидеть, а я и не знаю, что ему ответить», — говорит Исоева.
Дети Алисы всегда были сыты и одеты. Иногда пропускали школу, но только в случае чрезвычайных ситуаций и с разрешения мамы. Сестра Алисы рассказала, что старший сын претензий к своей маме не имеет и он многократно говорил о том, что его не истязали.
Младший ребенок тоже был допрошен, однако в силу возраста конкретной позиции не выразил. Манана Исоева считает, что пятилетнего малыша вовсе не стоило вести к следователям.
«Я еще раз скажу, что она со своими детьми всегда хорошо общалась, всегда у них понимание было. В деревне могут это подтвердить, характеристика у нее хорошая. Но почему на основе видео решили, что она истязает детей? И кто вообще стал его распространять? У меня есть подозрения на того мужчину, который ее бил, но это только моя догадка», — говорит сестра Алисы Гулиевой.
Как уже отмечалось, Алиса Гулиева работала ведущей на стриминговом сервисе. Ее доход напрямую зависел от числа зрителей и поведения в кадре. А как известно, народ жаждет зрелищ, а потому стримерше приходилось выполнять достаточно жесткие задания.
«Там вообще жесткие задания были, почти всегда такие. Но ей деньги были очень нужны. Пособий то никаких не было. Вот она и делала всякое, за что хорошие деньги получала», — рассказывает сестра стримерши.
По словам Мананы Исоевой, то самое видео, на котором запечатлено, как Гулиева оскорбляет своего сына, было постановочным. Идею предложил реализовать сам подросток, так как считал, что подобное точно привлечет аудиторию на канал матери.
«Он ей вот такое предложил, чтобы тоже жестко было. Но там получилось очень натурально, как в кино. Причем там даже ребенка в кадре нет, только крик слышно. Никогда бы такими словами мать не обратилась к сыну в реальности. Это было для шоу, но этого люди не понимают», — объясняет Исоева.
Напомним, что в окончательной редакции Алисе Гулиевой вменяют целый букет статей:
По совокупности преступлений ей может грозить более 10 лет лишения свободы, а детям придется жить в деском доме. Такая перспектива пугает Манану Исоеву, так как к уголовному делу у нее возникло множество вопросов.
«У нас три раза меняли следователя по делу. Последняя женщина, сказала Алисе, что она должна ей сменить все эти статьи, потому что дело на контроле у Бастрыкина. То есть, понимаете, даже следователь видит, что тут нельзя обвинить женщину! А знаете почему ей добавили статью 111УК РФ? Потому что у сына выявили на диагностике психологические отклонения. Причем и у самой Алисы такой диагноз есть, я считаю, что это генетическое. Но ведь можно было провести экспертизу и узнать это наверняка, но нам в этом отказали», — рассказывает Исоева.
Сестра обвиняемой убеждена, что, по логике следователей, Гулиева, якобы, истязанием детей нанесла им травму и теперь ее можно судить и за тяжкий вред здоровью. Манана Исоева беспокоится, что факт того, что глава СКР России Бастрыкин взял дело на личный контроль, существенно повлияет на приговор для Гулиевой.
«Она все для детей делала, ее дети любят, старший сын постоянно об этом говорит. Но почему-то ей грозит тюрьма. За что? Из-за того, что кто-то постановочный ролик слил в интернет? Это кошмар какой-то», — высказывается сестра женщины.
Она уверена, что подтверждений тому, что Алиса Гулиева — хорошая мать достаточно, чтобы снять с нее обвинение. Семья обвиняемой верит в то, что суд обратит на это внимание и вынесет справедливое решение.