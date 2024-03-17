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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:36

Число погибших в ДТП на трассе Тюмень — Омск увеличилось до 7 человек

Число погибших в ДТП на трассе Тюмень — Омск увеличилось до 7 человек. Подробности

17 марта 2024, 10:27
Фото: ГИБДД Омской области

Число погибших в ДТП на трассе Тюмень — Омск увеличилось до 7 человек

Число погибших в аварии, произошедшей на 565-м километре федеральной трассе Тюмень — Омск накануне, возросло до семи человек. В числе жертв ДТП — дети.
Сюжет
Дети
Видео: СУ СК России по Омской области

По информации СУ СК России по Омской области, по предварительным данным, водитель большегруза DAF выехал на полосу встречного движения (возможно из-за того что лопнуло переднее колесо), где врезался в фуру Sitrak и микроавтобус Toyota, в котором находились шесть пассажиров. От удара автомобили загорелись.

Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли водители всех автомобилей и четверо пассажиров микроавтобуса, в том числе дети. Еще двое пассажиров с ожогами до 50% тела и травмами находятся в больнице.

Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на объездной дороге в районе улицы Федюнинского произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В ДТП никто не пострадал.

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