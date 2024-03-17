Число погибших в ДТП на трассе Тюмень — Омск увеличилось до 7 человек. Подробности

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По информации СУ СК России по Омской области, по предварительным данным, водитель большегруза DAF выехал на полосу встречного движения (возможно из-за того что лопнуло переднее колесо), где врезался в фуру Sitrak и микроавтобус Toyota, в котором находились шесть пассажиров. От удара автомобили загорелись.
В дорожно-транспортном происшествии погибли водители всех автомобилей и четверо пассажиров микроавтобуса, в том числе дети. Еще двое пассажиров с ожогами до 50% тела и травмами находятся в больнице.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на объездной дороге в районе улицы Федюнинского произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В ДТП никто не пострадал.