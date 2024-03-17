Число погибших в ДТП на трассе Тюмень — Омск увеличилось до 7 человек. Подробности

По информации СУ СК России по Омской области, по предварительным данным, водитель большегруза DAF выехал на полосу встречного движения (возможно из-за того что лопнуло переднее колесо), где врезался в фуру Sitrak и микроавтобус Toyota, в котором находились шесть пассажиров. От удара автомобили загорелись.