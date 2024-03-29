«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами

Он убежден, что нацию нужно указывать не только случаях с негативными происшествиями, но и в случае свершения добрых и общественно полезных поступков. Или же нацию стоит не указывать вовсе. Закиров уверен, что в Тюменской области многие мигранты или же просто граждане другой национальности работают на заводах и помогают людям и экономике области, но об этом говорят очень редко. Мужчина хотел бы, чтобы с другой культурой местных знакомили чаще.