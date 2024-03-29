«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Несмотря на то, что Магомед Закиров уже получил гражданство РФ, его все равно считают «чужим». Причиной тому, как говорит сам мужчина, его внешность и имя. А показать то, что стоит за ними, возможности не предоставляется — вести разговоры без оскорблений с мигрантом готовы не многие. Сейчас мужчина работает на рынке и подрабатывает в такси, где постоянно сталкивается с неуважительным отношением.
«Я понимал, что будет вот эта неприязнь, когда переезжал. Полагал, что то самое слово на букву „х“ я буду слышать за спиной, но нет, мне это говорят прямо в лицо. И я это еще достаточно мягкое обращение. Хотя я хорошо говорю на русском, очень вежлив и стараюсь хорошо выглядеть. Но люди смотрят только на цвет кожи», — говорит мужчина.
На рынке из русских мало кто здоровается с ним или отвечает на приветствие даже в моменты, когда к Закирову обращаются за услугой. Причем многие начинают достаточно нагло торговаться с мигрантом, а некоторые вовсе угрожают ему депортацией. В такси обстановка не лучше, к водителю обращаются чаще на «ты» и указывают на то, что с его национальностью работать в перевозках нельзя.
«Я видел, что в других городах начали после теракта отказываться ездить с мигрантами. Я это понимаю. Это большая трагедия. Но у нас такого нет, отношение не изменилось, хотя оно и было не очень хорошим», — говорит Магомед Закиров.
Вместе с тем он отмечает, что на открытый конфликт с мужчиной выходят крайне редко. Чаще всего его просто стараются избегать и использовать в разговоре пассивную агрессию.
Однако, Закиров все же надеется, что достижение толерантности в регионе вполне реально. Однако для этого нужно перестать транслировать местным жителям образ мигранта-преступника. Необходимо начать рассказывать и о достижениях иностранцев, которые вносят вклад в развитие региона.
«Вот мы говорим о том же теракте в „Крокусе“, то почему-то никто не заметил, что 14-летний мальчик Ислам Халилов, у которого, как я полагаю, тоже восточные корни, стал героем, который спас людей. Почему-то никто не пишет в своих статьях его национальность. Но о нации террористов говорят постоянно. Как мне кажется, вот этот парень показал, что нация в вопросе преступности не имеет значения», — говорит о противоречии мужчина.
Он убежден, что нацию нужно указывать не только случаях с негативными происшествиями, но и в случае свершения добрых и общественно полезных поступков. Или же нацию стоит не указывать вовсе. Закиров уверен, что в Тюменской области многие мигранты или же просто граждане другой национальности работают на заводах и помогают людям и экономике области, но об этом говорят очень редко. Мужчина хотел бы, чтобы с другой культурой местных знакомили чаще.
«Устроили бы у нас какой-то день единения народов. Наши приготовили бы национальную пищу, угостили бы русских. Мы бы рассказали им о своих традициях и показали, что мы такие же люди, как и вы», — говорит мигрант.
Думая о будущем, мужчина опасается, что понимание между нациями может быть не достигнуто. Он беспокоится, что его будущих детей будут считать «чужими» и им придется столкнуться с оскорблениями и буллингом.
«Не хочу, чтобы в школе над моими детьми смеялись или издевались. Но у них будет мое отчество и фамилия, а потому, я боюсь, что это неизбежно. Если даже мне было сложно снять квартиру здесь, то что ждет их в садике, школе и университете? Хотя хочется верить, что люди станут добрее и начнут судить людей не по национальности, а по поступкам. Но нас тут не принимали и, может быть, уже не примут», — говорит Закиров.
Тюменцам мужчина предлагает перестать быть предвзятыми и начать лояльнее относится к мигрантам. Он уверен, что разные народы могут проживать на одной территории в мире и понимании.