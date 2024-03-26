Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По данным на 2023 год число мигрантов в Тюменской области достигло 217 тысяч человек. При том в 2022 году их было только 116 тысяч. Судя по планам властей Тюмени, приток мигрантов в город будет только увеличиваться. В плане развития Тюмени указано, что население будет увеличиваться в большей степени из-за миграционного прироста. В недалеком будущем планируется рост мигрантов: плюс 8950 человек в 2024 году, 9931 человек — в 2025 году, 10316 человек — в 2026 году.
Как рассказал специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, для того, чтобы попасть в город и область, мигрантам необходимо получить патент на работу, оформить разрешение на временное проживание или ВНЖ.
«Процедура достаточно строгая. Однако в миграционный центр регулярно обращаются сотни человек, многие из них обращаются за продлением патента», — рассказал специалист.
О подробностях регистрации мигрантов рассказывал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он сообщил, что значительная часть мигрантов пользуется патентами на работу в регионе. Это касается иностранцев, которым не требуется виза для въезда в Россию. В 2023 году таковых было порядка 21 тысячи человек.
«Здесь регулирование происходит скорее стоимостью патента. Каждый регион ее устанавливает, она плюс-минус одинаковая. Это источник доходов регионального бюджета», — заметил Александр Моор.
Однако не все попадают в область таким легальным способом. За 2022 год на миграционный учет поставлено 181 087 человек. Но лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание.
Вдобавок в начале 2024 года в УМВД России по Тюменской области сообщили о задержании 54 нелегальных мигрантов. Трое из них подлежали выдворению за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.
«В целях проверки на причастность к ранее совершенным правонарушениям и преступлениям в территориальный орган внутренних дел доставлено 54 человека. На трех иностранцев составлены протоколы по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ „Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ“, на одного — по части 1 статьи 19.27 КоАП РФ „Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета“. Кроме того, три иностранца подлежат выдворению за пределы России», — заявили силовики.
Недавно и РУ ФСБ России по Тюменской области раскрыло схему, которая использовалась для незаконного получения мигрантами разрешений на работу и проживания на территории региона. Оказалось, что для иностранцев проводили фиктивную сдачу экзамена по русскому языку, причем это тестирование является одним из наиболее сложных на пути к получению разрешения. Таким преступным способом более 1 тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты и незаконно оформили разрешения.
Иван Вершинин, руководитель фракции ЛДПР убежден, что работодатели должны следить за гражданами, которых привлекают из других стран в Тюменскую область, они также несут ответственность за поведение иностранных работников на территории нашей страны.
Тюменские силовики видят в увеличении миграционного потока причину роста преступности среди этой категории граждан.
«С изменением санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с ослаблением распространения новой коронавирусной инфекции, существенно увеличились миграционные потоки, что привело к росту числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства», — говорят в УМВД по Тюменской области.
Правоохранители отмечают, что чаще всего преступления среди мигрантов совершают выходцы из Таджикистана. Из общего числа преступлений, совершенных мигрантами, на них приходится 101 эпизод. Для сравнения, узбеки совершили за 2023 года 72 нарушения, киргизы — 31.
Однако Тюменскую область нельзя отнести к региону с недопустимо высокой преступностью среди мигрантов. В численном показателе иностранцы совершили за 2023 год примерно 552 преступления, что составляет 2,25% от общего числа правонарушений.
В ответе на запрос «Нашего города» силовики также сообщили, что на территории региона на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности среди мигрантов.
«Во взаимодействии с другими правоохранительными органами было проведено более 2 тысяч профилактических рейдов», — рассказали изданию в УМВД по Тюменской области.
По результатам этой работы в Тюменской области было вынесено более 1 тысячи решений о выдворении и почти 1,5 тысячи постановлений о запрете въезда на территорию Российской Федерации. Однако на данный момент основной причиной выдворения мигрантов считается нарушение срока временного пребывания или проживания на территории Российской Федерации.
Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев считает, что вопрос миграции и преступности среди мигрантов нельзя рассматривать однобоко. Эксперт говорит о том, что винить мигрантов в общем росте преступности в регионе неразумно, однако нельзя не говорить о том, что преступность среди мигрантов есть и с ней нужно бороться.
«Одна из главных причин роста преступности — это пробелы в системе постановки мигрантов на учет и дефицит рабочих мест для них. У нас в регионе действуют запреты на работу мигрантов, некоторые из которых лишают иностранцев возможности трудоустроиться», — говорит Ковалев.
Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов согласен, что во многом преступность среди мигрантов обусловлена тем, что им негде работать, мало платят и их достаточно просто обмануть.
«Огромная проблема в том, что мигранты попадают в эту систему, когда им говорят, что они просто будут работать курьерами, доставлять пиццу, а потом оказывается, что они распространяют наркотики. Раздают соответствующие листовки среди молодежи, студентов, люди видят — обещают зарплату 80 тысяч, а потом раз — на 7 лет человек уезжает в тюрьму. Поэтому разные ситуации, наверняка кто-то этим занимается целенаправленно, просто хочет денег заработать, кого-то просто обманули», — уверен Коженов.
Отметим, что в прошлом году в Тюменской области запретили иностранцам работать в системе общественного транспорта, в такси и грузоперевозках. Такое решение вынес губернатор Тюменской области своим постановлением.
Специалисты убеждены, что для того, чтобы мигранты были трудоустроены и не решались на совершение преступлений, необходимо совершенствовать систему миграционного учета и более жестко выбирать сотрудников для работы с иностранцами.
Однако не стоит забывать, что мигранты вносят вклад в бюджет региона и занимают рабочие позиции, которые для коренных россиян явно не являются привлекательными. А потому запретить въезд мигрантов невозможно, однако совершенствовать регулирование миграционного потока — задача вполне посильная.