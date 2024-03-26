Неизвестные преступники: необходим ли Тюмени более жесткий контроль миграции?

По данным на 2023 год число мигрантов в Тюменской области достигло 217 тысяч человек. При том в 2022 году их было только 116 тысяч. Судя по планам властей Тюмени, приток мигрантов в город будет только увеличиваться. В плане развития Тюмени указано, что население будет увеличиваться в большей степени из-за миграционного прироста. В недалеком будущем планируется рост мигрантов: плюс 8950 человек в 2024 году, 9931 человек — в 2025 году, 10316 человек — в 2026 году.