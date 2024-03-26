«У них в кармане всегда кинжал, кастет, пистолет»: тюменцы начали опасаться мигрантов

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В их адрес стали допускать оскорбительные выражения. В некоторых чатах предлагают отказываться от поездок с мигрантами в такси — в целях оставления без работы и выдворения из страны.
Добавило «огня» и всплывшее в сети видео 11-летней давности с Владимиром Жириновским, на котором он утверждает, что если не остановить мигрантов, то они уничтожают всю Россию.
«Это не просто приезжие — это молодые, сильные и в основном мужчины. И все они любят воевать. У них в кармане всегда кинжал, кастет, пистолет или наркотики», — заявлял в далеком 2013 году Владимир Вольфович.
По данным опроса «Нашего города», около 80% подписчиков согласны с мнением эпатажного политика. Однако 20% высказали иное мнение.
«Не все мигранты опасны. Как говорится, в семье не без урода (к сожалению, и у нас русских тоже)», — поделился мнением Andy.
«Нация здесь не причём, не стоит из-за террористов весь народ винить. Надо быть бдительны, но не так. Этого и добивались, разжечь в нашей многонациональной стране такой хаос, давайте будем умнее тех, кто хочет нас сломить!», — отметил Макс Б.
«Исполнителей теракта выбрали неслучайно. Цель наших врагов — майдан на национальной почве. Не надо вестись на поводу. Россия всегда была многонациональной страной. С таким маленьким населением и низкой рождаемостью никуда от этого уже не деться», — подчеркнула подписчица «Нашего Города» Анна.
Горожане отметили, что нужен жесткий контроль за мигрантами — необходимо организовать центры, где будут контролировать иностранцев, проводить проверку по месту жительства и работы. Кроме того, следует усилить борьбу со взяточниками, которые «закрывают глаза» на нарушения миграционного законодательства.
Кстати, госорганы уже обсуждают ужесточение миграционного законодательства. Минтруд разработал законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России. Согласно документу целевым набором работников будет заниматься специальная компания. Также предлагается ввести для иностранцев обязательную дактилоскопию.
В настоящее время контроль за мигрантами ведут силовики — регулярно на стройках, общежитиях проводят рейды. По итогам проверки на минувшей неделе было выявлено более 20 нарушений миграционного законодательства, в отношении четверых мигрантов были направлены материалы в суд о выдворении из страны — в России они находились незаконно.