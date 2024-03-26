«У них в кармане всегда кинжал, кастет, пистолет»: тюменцы начали опасаться мигрантов

В настоящее время контроль за мигрантами ведут силовики — регулярно на стройках, общежитиях проводят рейды. По итогам проверки на минувшей неделе было выявлено более 20 нарушений миграционного законодательства, в отношении четверых мигрантов были направлены материалы в суд о выдворении из страны — в России они находились незаконно.