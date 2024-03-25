У терроризма нет нации: почему тюменцы остро возненавидели таджиков?

В интернете сейчас активно обсуждают метода давления и выдворения таджиков из страны. Многие россияне отказываются ездить в такси с уроженцами Таджикистана и говорят о проявлении к ним крайне агрессивных и противоправных мер. Однако, как считает специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, для Тюмени такое явление не свойственно и подобные проявления носят единичный, а не массовый характер.