У терроризма нет нации: почему тюменцы остро возненавидели таджиков?

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В интернете сейчас активно обсуждают метода давления и выдворения таджиков из страны. Многие россияне отказываются ездить в такси с уроженцами Таджикистана и говорят о проявлении к ним крайне агрессивных и противоправных мер. Однако, как считает специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, для Тюмени такое явление не свойственно и подобные проявления носят единичный, а не массовый характер.
«Нельзя сказать, что у нас хорошо относятся к мигрантам, однако резких проявлений и протестов, как в некоторых других городах, у нас не наблюдается. Я считаю распространение радикальных настроений в отношении мигрантов — способом разобщить общество, чего допускать нельзя. Мы — люди современные и должны понимать, что у терроризма нет нации, и нельзя винить народ в деянии малочисленных его представителей», — говорит специалист.
Вместе с тем, для того, чтобы контролировать протестные настроения людей, важен жесткий контроль над процессами миграции. Таким образом необходимости в народном суде не будет. А потому на относительно спокойную обстановку в городе положительно влияют региональные запреты на работу мигрантов в ряде областей.
Однако раскачивать лодку межнациональных отношений могут публичные заявление людей, обладающих особым влиянием. А потому, как говорит Ковалев, правоохранителям важно сейчас наблюдать за выступлениями таких граждан, чтобы пресекать возможные способы разжигания межнациональной ненависти за что предусмотрено уголовное наказание. К тому же важно учитывать что подобные вбросы могут быть созданы «извне» чтобы дестабилизировать обстановку в стране.
Ранее «Наш город» сообщал о том что отмену моратория на смертную казнь в РФ обсуждают сегодня не только в нижней палате парламента страны, но и простые обыватели. И большинство из них введение смертной казни в отдельных случаях поддерживает.