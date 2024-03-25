nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Эксперт рассказал о межнациональном конфликте в Тюмени.

У терроризма нет нации: почему тюменцы остро возненавидели таджиков?

25 марта 2024, 09:50
Фото: 1MI
Эксперт рассказал о межнациональном конфликте в Тюмени.

Эксперт рассказал о межнациональном конфликте в Тюмени

После того, как в теракте, произошедшем в московском «Крокус Сити Холле», обвинили уроженцев Таджикистана, россияне начали крайне негативно относиться ко всем таджикам. Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев рассказал об опасности этого явления и обстановке в Тюмени.

В интернете сейчас активно обсуждают метода давления и выдворения таджиков из страны. Многие россияне отказываются ездить в такси с уроженцами Таджикистана и говорят о проявлении к ним крайне агрессивных и противоправных мер. Однако, как считает специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, для Тюмени такое явление не свойственно и подобные проявления носят единичный, а не массовый характер.

«Нельзя сказать, что у нас хорошо относятся к мигрантам, однако резких проявлений и протестов, как в некоторых других городах, у нас не наблюдается. Я считаю распространение радикальных настроений в отношении мигрантов — способом разобщить общество, чего допускать нельзя. Мы — люди современные и должны понимать, что у терроризма нет нации, и нельзя винить народ в деянии малочисленных его представителей», — говорит специалист.
В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России
Узнать подробнее

Вместе с тем, для того, чтобы контролировать протестные настроения людей, важен жесткий контроль над процессами миграции. Таким образом необходимости в народном суде не будет. А потому на относительно спокойную обстановку в городе положительно влияют региональные запреты на работу мигрантов в ряде областей.

Однако раскачивать лодку межнациональных отношений могут публичные заявление людей, обладающих особым влиянием. А потому, как говорит Ковалев, правоохранителям важно сейчас наблюдать за выступлениями таких граждан, чтобы пресекать возможные способы разжигания межнациональной ненависти за что предусмотрено уголовное наказание. К тому же важно учитывать что подобные вбросы могут быть созданы «извне» чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том что отмену моратория на смертную казнь в РФ обсуждают сегодня не только в нижней палате парламента страны, но и простые обыватели. И большинство из них введение смертной казни в отдельных случаях поддерживает.

Читайте также:
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?«Запреты и выдворение»: как полиция и власти следят за мигрантами в Тюменской областиБесправник из Казахстана устроил в Тюмени ДТП с пострадавшими детьми
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Терроризм#Миграция#Теракт#Таджикистан#Нелегальные мигранты#Регистрация мигрантов#Алиса Вернер
В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Сегодня, 07:49
Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе
Сегодня, 05:24
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Сегодня, 07:07
В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России
Сегодня, 09:07
Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой
Сегодня, 08:48
14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 02:27
"