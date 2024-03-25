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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В большой Тюменской области усилились проверки мигрантов

В большой Тюменской области начали массово проверять мигрантов

25 марта 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney

В большой Тюменской области усилились проверки мигрантов

В регионах большой Тюменской области активно проверяют мигрантов. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД по ХМАО.
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ХМАО

В ХМАО в одном из общежитий города силовики задержали 14 иностранцев, шесть из которых нарушили правила въезда в страну и получили штраф от двух до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении таких правил граждане будут выдворены за пределы РФ.

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В Тюменской области пока нет информации об усилении миграционного контроля после теракта, но полиция будет продолжать оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции.

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