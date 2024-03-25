В большой Тюменской области начали массово проверять мигрантов

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В ХМАО в одном из общежитий города силовики задержали 14 иностранцев, шесть из которых нарушили правила въезда в страну и получили штраф от двух до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении таких правил граждане будут выдворены за пределы РФ.
В Тюменской области пока нет информации об усилении миграционного контроля после теракта, но полиция будет продолжать оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению незаконной миграции.