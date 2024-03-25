В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Кроме того, в эфире «Россия 24» глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сообщил, что тема восстановления высшей меры наказания будет профессионально и содержательно проработана, после чего будет принято решение, отвечающее ожиданиям общества.
Отмену моратория на смертную казнь в РФ обсуждают сегодня не только в нижней палате парламента страны, но и простые обыватели. И большинство из них введение смертной казни в отдельных случаях поддерживает.
Тюменец Валерий М. отмечает, что не является сторонником смертной казни, но в данном случае она необходима.
«Нужно показательно осудить к высшей мере наказания всех причастных к этому. Такие люди просто не имеют права ходить по земле, сидеть где-нибудь в „Полярной Сове“ и кушать три раза в день. Это не люди, это зверьки. Трусливые зверьки, которые напали с автоматами на невинных людей. В их глазах на фотографиях виден страх… Никчёмные, не реализовавшие себя в жизни зверьки. Прошу Вас, там наверху, кто компетентен в этих вопросах: сделайте так, чтобы каждый зверёк с автоматом не отправился в колонию или психбольницу. Примените к ним высшую меру наказания, которая была до 1997-го года», — отметил Валерий М.
Аналогичное мнение высказала и Ирина А. По словам тюменки, для некоторых преступлений смертная казнь просто необходима.
«Да, показательно, через повешение, прилюдно, чтобы все видели, что с такими хватит сюсюкаться! Такое зло не должно оставаться безнаказанным… Достаточно толерантности уже!», — поддержала Ольга Б.
«В клетку их с крысами — пусть заживо их жрут. Я против насилия и смертной казни, но в данном случае, пусть их медленно жрут крысы», — высказала мнение Катерина К.
Тюменцы отмечают, что если бы на их родине произошел такой теракт, то с преступниками разобрались бы быстро — никто бы не стал выяснять, кто хороший, кто нет.
Помимо применения высшей меры наказания для террористов и отмену моратория на смертную казнь в стране, пользователи социальных сетей обсуждают и непрофессионализм спецслужб. Жители региона отмечают, что как можно было целый час добираться до «Крокуса», когда ближайшее отделение Росгвардии находится в паре километрах от концертного зала.
«Удивительно, как четыре таджикских хулигана, смогли провернуть такой мощный ужасающий теракт за 18 минут. А еще смогли спокойно преодолеть 400 километров пути от Красногорска почти до самой границы и их никто не остановил», — отметил Радж.
«Избивать журналистов и кошмарить людей нетрадиционной сексуальной ориентации — на это наши силовики способны. При этом ехать час на массовую стрельбу, когда до ближайшего отделения Росгвардии пешком полчаса», — возмутился Виктор Ч.
Между тем, не стоит забывать, что трагедия произошла в пятницу вечером в Москве — в городе, где пробки никогда не прекращаются, а к выходным еще более усугубляются. Кроме того, эксперты высказывают мнение, что террористов преследовали так долго целенаправленно — для того, чтобы выяснить, куда они направляются. Кроме того, «брали» их в тихом месте в целях безопасности для мирного населения.
Жители региона также отметили, что в свете последних событий необходимо усилить безопасность в школах.
«В зданиях МВД давно „отгородились " от граждан, а в школах почему до сих пор охранники доходяги и «перегородка» для детей. Любой дурак это всё перепрыгнет без усилий», — подчеркнула Светлана В.
Заметим, что отмену моратория на смертную казнь часть пользователей тюменских соцсетей не поддерживает. Жители региона отмечают, что данная мера наказания не поможет решить проблему, но озлобит общество. Также тюменцы подчеркивают, что не следует делать акцент на национальности террористов.
«Нельзя всех под одну гребенку. В каждой нации есть своя тварь. Люди, оставайтесь людьми. И так страшно жить стало. Должны все вместе держаться», — отметила Юлия К.
«Нацизм прямой путь к фашизму. Оставайтесь людьми», — подчеркнула Инна Я.
Виктор У. добавил, что вероятнее всего, именно таджиков привлекли к такой чудовищной акции не так просто.
«Можно было найти исполнителей других национальностей, даже было бы проще с учётом адаптации к местному населению. Здесь не только теракт сам по себе, здесь ещё и политическая подоплека, цель которой — создать напряжённость между странами-союзниками», — подчеркнул он.
По последним данным, в результате теракта 22 марта 2024 года погибло 137 человек, пострадало 182 человека. В больницах в настоящее время находятся 97 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что военный эксперт Антон Щепетнов рассказал, для чего спецназовцы отрезали ухо одному из террористов и опубликовали данный видеоролик в сети.