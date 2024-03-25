В клетку с крысами — пусть сожрут: тюменцы обсуждают возврат смертной казни в России

Между тем, не стоит забывать, что трагедия произошла в пятницу вечером в Москве — в городе, где пробки никогда не прекращаются, а к выходным еще более усугубляются. Кроме того, эксперты высказывают мнение, что террористов преследовали так долго целенаправленно — для того, чтобы выяснить, куда они направляются. Кроме того, «брали» их в тихом месте в целях безопасности для мирного населения.