Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе

Затруднения движения транспорта также зафиксировано на участках улиц Закалужской, Дружбы, Старотобольского тракта, Мориса Тореза и перекрестках Широтная — Монтажников, Широтная — Пермякова, Профсоюзная — Республики и Профсоюзная — 50 лет Октября.