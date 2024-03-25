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В Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе

Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе

25 марта 2024, 05:24
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе

В список попали мосты через железную дорогу по улицам Пермякова, Монтажников, Мельникайте, Мориса Тореза.

Затруднения движения транспорта также зафиксировано на участках улиц Закалужской, Дружбы, Старотобольского тракта, Мориса Тореза и перекрестках Широтная — Монтажников, Широтная — Пермякова, Профсоюзная — Республики и Профсоюзная — 50 лет Октября.

Средняя скорость движения транспортных средств по городу составляет 40 километров в час, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до шести полос расширят участок улицы Запольной от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза. Ради реконструкции улицы власти выкупят земельный участок площадью 620 квадратных метров.

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