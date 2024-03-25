Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Затруднения движения транспорта также зафиксировано на участках улиц Закалужской, Дружбы, Старотобольского тракта, Мориса Тореза и перекрестках Широтная — Монтажников, Широтная — Пермякова, Профсоюзная — Республики и Профсоюзная — 50 лет Октября.
Средняя скорость движения транспортных средств по городу составляет 40 километров в час, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до шести полос расширят участок улицы Запольной от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза. Ради реконструкции улицы власти выкупят земельный участок площадью 620 квадратных метров.