Аренда студий подорожала на 40% в Тюменской области из-за несостоявшихся покупателей

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Причиной подорожания стали растущий спрос на арендное жилье — из-за ужесточения условий кредитования те, кто ранее планировал приобрести недвижимость в собственность были вынуждены довольствоваться арендованными квартирами.
«В начале 2024 года на рынок аренды продолжат выходить те, кто не смог купить квартиру по новым условиям, а значит, стоимость аренды не будет снижаться. Активность аудитории — на уровне конца прошлого года, ставки аренды перешли к стагнации», — пояснила Елена Лапшина РБК Тюмень.
Отметим, что цены на арендное жилье увеличиваются на протяжении последних двух лет. Специалисты считают, что данная тенденция связана с сокращением предложения на рынке и менее доступной ипотекой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость вторичного жилья выросла на 10%. Сегодня средняя цена «вторички» составляет 5,4 миллиона рублей.