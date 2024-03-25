Аренда студий подорожала на 40% в Тюменской области из-за несостоявшихся покупателей

В Тобольске стоимость аренды квартир выросла на 36%

За последний год цены на съемные однокомнатные квартиры увеличились на 17% — до 20,8 тысяч рублей, двухкомнатные — на 36% до 27,4 тысяч рублей, студий — на 40%. Об этом сообщила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.