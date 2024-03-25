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В Тобольске стоимость аренды квартир выросла на 36%

Аренда студий подорожала на 40% в Тюменской области из-за несостоявшихся покупателей

25 марта 2024, 03:35
Фото: 1MI

В Тобольске стоимость аренды квартир выросла на 36%

За последний год цены на съемные однокомнатные квартиры увеличились на 17% — до 20,8 тысяч рублей, двухкомнатные — на 36% до 27,4 тысяч рублей, студий — на 40%. Об этом сообщила эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.

Причиной подорожания стали растущий спрос на арендное жилье — из-за ужесточения условий кредитования те, кто ранее планировал приобрести недвижимость в собственность были вынуждены довольствоваться арендованными квартирами.

«В начале 2024 года на рынок аренды продолжат выходить те, кто не смог купить квартиру по новым условиям, а значит, стоимость аренды не будет снижаться. Активность аудитории — на уровне конца прошлого года, ставки аренды перешли к стагнации», — пояснила Елена Лапшина РБК Тюмень.

Отметим, что цены на арендное жилье увеличиваются на протяжении последних двух лет. Специалисты считают, что данная тенденция связана с сокращением предложения на рынке и менее доступной ипотекой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость вторичного жилья выросла на 10%. Сегодня средняя цена «вторички» составляет 5,4 миллиона рублей.

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