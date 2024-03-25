На Тюмень надвигается сильный ветер, мокрый снег и похолодание до -12

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 25 марта синоптики обещают облачную с прояснениями погоду в течение дня, небольшой дождь в ночные часы, ветер до 4,3 м/с. Утром и днем +2…+6 в темное время суток температура воздуха составит +2….+3.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:25, закат в 19:01 продолжительность дня 12 часов 36 минут.
В Тобольске 25 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, небольшой дождь в ночные часы и утренние часы, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем 0…+1 в темное время суток температура воздуха составит -1….-4.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:14, закат в 18:51 продолжительность дня 12 часов 37 минут.
В Ялуторовске 25 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут +1…+5, в темное время суток ожидается до 0…+2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:22, закат в 18:58 продолжительность дня 12 часов 36 минут.
В Заводоуковске 25 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +1.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:22, закат в 18:57 продолжительность дня 12 часов 35 минут.
В Ишиме 25 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+3, в темное время суток температура воздуха составит –+1…-2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:10, закат в 18:45 продолжительность дня 12 часов 35 минут.