На Тюмень надвигается сильный ветер, мокрый снег и похолодание до -12

На юге Тюменской области в понедельник, 25 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег, дождь. Днем температура воздуха составит +3…+8, местами до -2…+3, в ночные часы ожидается -2…-7, при прояснении до -12. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 25 марта синоптики обещают облачную с прояснениями погоду в течение дня, небольшой дождь в ночные часы, ветер до 4,3 м/с. Утром и днем +2…+6 в темное время суток температура воздуха составит +2….+3. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:25, закат в 19:01 продолжительность дня 12 часов 36 минут. В Тобольске 25 марта синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, небольшой дождь в ночные часы и утренние часы, ветер до 4,5 м/с. Утром и днем 0…+1 в темное время суток температура воздуха составит -1….-4. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:14, закат в 18:51 продолжительность дня 12 часов 37 минут. В Ялуторовске 25 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут +1…+5, в темное время суток ожидается до 0…+2. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:22, закат в 18:58 продолжительность дня 12 часов 36 минут. В России начался общенациональный траур по погибшим в «Крокусе» Узнать подробнее В Заводоуковске 25 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+5, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +1. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:22, закат в 18:57 продолжительность дня 12 часов 35 минут. В Ишиме 25 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+3, в темное время суток температура воздуха составит –+1…-2. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:10, закат в 18:45 продолжительность дня 12 часов 35 минут. Читайте также: Итоги недели: теракт в Подмосковье, мигранты-преступники, новое бомбоубежище Жилой дом загорелся в тюменском дачном сообществе. Есть пострадавший Дождь, снег и ветер: какая погода будет в последнюю неделю марта в Тюмени