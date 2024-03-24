Итоги недели: теракт в Подмосковье, мигранты-преступники, новое бомбоубежище

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Вечером 22 марта Россию потрясла новость о теракте, каких страна не видела и не переживала много лет. В тот день в концертном комплексе Крокус Сити Холл террористы открыли огонь из автоматов по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник», после чего подожгли помещение. Жертвами теракта стало 133 человека, в том числе трое детей, пострадало 154 человека.
Все террористы были задержаны 23 марта в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. По данным ФСБ, у них есть контакты на украинской стороне, они намеревались пересечь границу. Теракт же был тщательно спланирован. Оружие прятали в тайнике. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для преступников.
В связи с произошедшей трагедией в Тюменской области были отменены все массовые культурные и спортивные мероприятии, в том числе гонки в рамках чемпионата России по биатлону, спектакли, концерты и т. д. Студентов тюменских вузов в субботу перевели на дистанционное обучение.
На усиленный режим работы перешли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС. На торговых объектах региона приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности.
В России 24 марта объявлен днем общенационального траура в память о погибших в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». В стране приспущены государственные флаги, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы перекроили сетку вещания, убрав из эфира развлекательные передачи и рекламу.
В Тюмени на Цветном бульваре организован стихийный мемориал, где можно почтить память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Аэропорт Рощино построит в Тюмени подземное бомбоубежище. Сооружение будет вмещать до 300 человек. Заказ на разработку проектной документации объекта размещен на сайте госзакупок.
Сообщается, что бомбоубежище должно быть отдельно стоящим с автостоянкой, расположенной над сооружением. В убежище должно быть два входа, встроенная дизельная электростанция и несколько режимов вентиляции.
Известно, что объект расположится на улице Ильюшина рядом с офисом Рощино. В мирное время там будут храниться несгораемые материалы.
За последний год количество иностранцев в Тюменской области достигло 217 тысяч человек. Для сравнения, в 2022 году иностранных граждан было 116 тысяч.
Следствием роста числа мигрантов стало увеличение числа преступлений, совершенных иностранцами на 11,7%. В 2023 году 297 иностранцами было совершено более 550 преступлений. При этом более 170 иностранных граждан на территории региона находились незаконно.
По информации УМВД по Тюменской области, 101 преступление из общего числа было совершено уроженцами Таджикистана, еще 72 — Узбекистана, 38 и 31 — Азербайджана и Киргизии соответственно. Большая часть правонарушений — грабежи, кражи, угоны. Также зафиксировано 24 преступления против половой неприкосновенности и 3 изнасилования.
В целом в Тюменской области в 2023 году было совершено около 24,5 тысяч преступлений. В численном показателе иностранцы совершили 2,25% из них.
В областном военкомате сообщили, что эти данные не подлежат разглашению — оповещение граждан об учениях будут проводить в персональном порядке.
«Данные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации. Оповещение граждан, пребывающих в запасе, о призыве на военные сборы будут осуществляться военными комиссариатами муниципальных образований персонально», — заявили 72.RU в военном комиссариате Тюменской области.
Указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе, президент России Владимир Путин подписал в начале марта. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Крайний раз военные сборы граждан запаса в Тюменской области проводились в августе 2023 года. Их участниками стали около 100 человек.
История, напоминающая детскую страшилку, происходит в одном из дворов города на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Местные жители регулярно находят около подвала куски мяса неизвестного происхождения.
Горожане считают, что человек, оставляющий мясо во дворе — догхантер. Пока никто из хозяйских собак во дворе не пострадал, но мимо этого участка часто ходят, как бродячие собаки, так и домашние животные, хозяева которых могут быть не готовы к подобному «сюрпризу».
Юрист Павел Шадрин в происходящем видит не только угрозу для жизни животных, но и смертельную опасность для местных детей.
«Дети очень любопытные, они могут голыми руками достать это мясо или колбасу, а потом эти руки потянуть в рот и все, уже будет статья за убийство по неосторожности. А потому, пока подобного не произошло, отработать должны правоохранители», — резюмировал Шадрин.