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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Итоги недели: теракт в Подмосковье, мигранты-преступники, новое бомбоубежище

Итоги недели: теракт в Подмосковье, мигранты-преступники, новое бомбоубежище

24 марта 2024, 12:28
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом событий и происшествий. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» стал самой главной темой этой недели. Также в числе значимых событий — отчет полиции о преступности мигрантов, военные сборы и строительство бомбоубежища.
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье

Вечером 22 марта Россию потрясла новость о теракте, каких страна не видела и не переживала много лет. В тот день в концертном комплексе Крокус Сити Холл террористы открыли огонь из автоматов по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник», после чего подожгли помещение. Жертвами теракта стало 133 человека, в том числе трое детей, пострадало 154 человека.

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Все террористы были задержаны 23 марта в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. По данным ФСБ, у них есть контакты на украинской стороне, они намеревались пересечь границу. Теракт же был тщательно спланирован. Оружие прятали в тайнике. Сегодня суд должен избрать меру пресечения для преступников.

В связи с произошедшей трагедией в Тюменской области были отменены все массовые культурные и спортивные мероприятии, в том числе гонки в рамках чемпионата России по биатлону, спектакли, концерты и т. д. Студентов тюменских вузов в субботу перевели на дистанционное обучение.

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На усиленный режим работы перешли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС. На торговых объектах региона приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности.

В России 24 марта объявлен днем общенационального траура в память о погибших в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». В стране приспущены государственные флаги, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы перекроили сетку вещания, убрав из эфира развлекательные передачи и рекламу.

В Тюмени на Цветном бульваре организован стихийный мемориал, где можно почтить память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Фото: 1MI

В Тюмени построят подземное бомбоубежище

Аэропорт Рощино построит в Тюмени подземное бомбоубежище. Сооружение будет вмещать до 300 человек. Заказ на разработку проектной документации объекта размещен на сайте госзакупок.

Сообщается, что бомбоубежище должно быть отдельно стоящим с автостоянкой, расположенной над сооружением. В убежище должно быть два входа, встроенная дизельная электростанция и несколько режимов вентиляции.

Известно, что объект расположится на улице Ильюшина рядом с офисом Рощино. В мирное время там будут храниться несгораемые материалы.

Фото: 1MI

Мигранты из каких стран чаще идут на преступления в Тюмени, рассказали в полиции

За последний год количество иностранцев в Тюменской области достигло 217 тысяч человек. Для сравнения, в 2022 году иностранных граждан было 116 тысяч.

Следствием роста числа мигрантов стало увеличение числа преступлений, совершенных иностранцами на 11,7%. В 2023 году 297 иностранцами было совершено более 550 преступлений. При этом более 170 иностранных граждан на территории региона находились незаконно.

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По информации УМВД по Тюменской области, 101 преступление из общего числа было совершено уроженцами Таджикистана, еще 72 — Узбекистана, 38 и 31 — Азербайджана и Киргизии соответственно. Большая часть правонарушений — грабежи, кражи, угоны. Также зафиксировано 24 преступления против половой неприкосновенности и 3 изнасилования.

В целом в Тюменской области в 2023 году было совершено около 24,5 тысяч преступлений. В численном показателе иностранцы совершили 2,25% из них.

Фото: 1MI

Данные не подлежат разглашению: дату проведения военных сборов в Тюмени засекретили

«Данные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации. Оповещение граждан, пребывающих в запасе, о призыве на военные сборы будут осуществляться военными комиссариатами муниципальных образований персонально», — заявили 72.RU в военном комиссариате Тюменской области.

Указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе, президент России Владимир Путин подписал в начале марта. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Крайний раз военные сборы граждан запаса в Тюменской области проводились в августе 2023 года. Их участниками стали около 100 человек.

Фото: nashgorod.ru

Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса

История, напоминающая детскую страшилку, происходит в одном из дворов города на пересечении улиц Малыгина и Салтыкова-Щедрина. Местные жители регулярно находят около подвала куски мяса неизвестного происхождения.

Горожане считают, что человек, оставляющий мясо во дворе — догхантер. Пока никто из хозяйских собак во дворе не пострадал, но мимо этого участка часто ходят, как бродячие собаки, так и домашние животные, хозяева которых могут быть не готовы к подобному «сюрпризу».

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Юрист Павел Шадрин в происходящем видит не только угрозу для жизни животных, но и смертельную опасность для местных детей.

«Дети очень любопытные, они могут голыми руками достать это мясо или колбасу, а потом эти руки потянуть в рот и все, уже будет статья за убийство по неосторожности. А потому, пока подобного не произошло, отработать должны правоохранители», — резюмировал Шадрин.
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