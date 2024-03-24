Итоги недели: теракт в Подмосковье, мигранты-преступники, новое бомбоубежище

Горожане считают, что человек, оставляющий мясо во дворе — догхантер. Пока никто из хозяйских собак во дворе не пострадал, но мимо этого участка часто ходят, как бродячие собаки, так и домашние животные, хозяева которых могут быть не готовы к подобному «сюрпризу».