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В тюменских торговых центрах устанавливают металлодетекторы после теракта

Металлодетекторы устанавливают в тюменских ТРЦ после теракта в Подмосковье

24 марта 2024, 06:30
Фото: ЧС Тюмень

В тюменских торговых центрах устанавливают металлодетекторы после теракта

По словам очевидцев, арочные рамки появились в ТРЦ «Гудвин» на всех входных группах. Также металлоискатели уже установлены в ТЦ «Галерея Вояж».
Фото: ЧС Тюмень

Отметим, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии поручил ввести дополнительные меры безопасности в торговых центрах, гипермаркетах, рынках, магазинах и т. д. Также глава региона принял решение о минимизации проведения на территории региона в ближайшую неделю массовых мероприятий.

С 23 марта на усиленный режим работы перешли сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время запланирована проверка систем оповещения населения, работы тревожных кнопок.

Ранее «Наш Город» писал, что 24 марта 2024 года в России — день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Крайний раз день траура в стране объявляли в марте 2018 года — после крупнейшего пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек.

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