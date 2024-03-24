Металлодетекторы устанавливают в тюменских ТРЦ после теракта в Подмосковье

Ранее «Наш Город» писал, что 24 марта 2024 года в России — день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Крайний раз день траура в стране объявляли в марте 2018 года — после крупнейшего пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек.