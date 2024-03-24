Металлодетекторы устанавливают в тюменских ТРЦ после теракта в Подмосковье

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Отметим, что накануне губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии поручил ввести дополнительные меры безопасности в торговых центрах, гипермаркетах, рынках, магазинах и т. д. Также глава региона принял решение о минимизации проведения на территории региона в ближайшую неделю массовых мероприятий.
С 23 марта на усиленный режим работы перешли сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время запланирована проверка систем оповещения населения, работы тревожных кнопок.
Ранее «Наш Город» писал, что 24 марта 2024 года в России — день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Крайний раз день траура в стране объявляли в марте 2018 года — после крупнейшего пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек.