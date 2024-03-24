Аварийный перекресток на Избышева в Тюмени реконструируют

В мэрии отметили, что в планах — обустроить переходную скоростную полосу при повороте с Избышева на Магистральную протяженностью порядка 800 метров. Данный участок выбран не случайно — перекресток является аварийным в связи с интенсивным движением транспорта и, как следствием, нарушением правил очередности проезда, особенно в часы пик, пишет РБК Тюмень.