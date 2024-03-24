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В Тюмени в 2024 году расширят аварийный перекресток Избышева-Магистральная

Аварийный перекресток на Избышева в Тюмени реконструируют

24 марта 2024, 05:33
Фото: 1MI

В Тюмени в 2024 году расширят аварийный перекресток Избышева-Магистральная

В Тюмени до конца года расширят дорогу на пересечении улиц Избышева и Магистральной. Об этом сообщили в администрации города.
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ДТП

В мэрии отметили, что в планах — обустроить переходную скоростную полосу при повороте с Избышева на Магистральную протяженностью порядка 800 метров. Данный участок выбран не случайно — перекресток является аварийным в связи с интенсивным движением транспорта и, как следствием, нарушением правил очередности проезда, особенно в часы пик, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени изымут земельные участки и расположенные на них здания ради расширения улицы Запольной. Работы по реконструкции улицы планируют провести на участке Запольной от Грибоедова до транспортной развязки по Мориса Тореза.

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