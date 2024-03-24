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Тюменские власти потратят около 300 млн рублей на строительство поликлиники

Поликлинику за 296 миллионов рублей построят в поселке под Тюменью

24 марта 2024, 06:01
Фото: 1MI

Тюменские власти потратят около 300 млн рублей на строительство поликлиники

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется работами по строительству филиала поликлиники ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» в поселке Богандинский.

Соответствующая закупка стоимостью 296 миллионов 227 тысяч рублей размещена на портале Госзакупки. В документации указано, что по условиям контракта денежные средства будут распределены на два года: на 2024 год предусмотрено выделение 155,5 миллиона рублей, на 2025 год — 140,6 миллиона.

Финансирование будет произведено производится за счет средств бюджета Тюменской области, в том числе субсидий федерального бюджета на софинансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации. Согласно контракту, работы по строительству на площади 3,1 тысяч квадратных метров должны быть выполнены в срок до 11 ноября 2025 года.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 8 апреля, подведение итогов аукциона состоится 11 апреля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью, в поселке Винзили, построят до 2026 года новое отделение областной психиатрической больницы. Работами займется СЗ «ЖБИ-3», сумма контракта составляет 260 миллионов рублей.

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