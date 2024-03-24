Поликлинику за 296 миллионов рублей построят в поселке под Тюменью

Соответствующая закупка стоимостью 296 миллионов 227 тысяч рублей размещена на портале Госзакупки. В документации указано, что по условиям контракта денежные средства будут распределены на два года: на 2024 год предусмотрено выделение 155,5 миллиона рублей, на 2025 год — 140,6 миллиона.