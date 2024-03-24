Поликлинику за 296 миллионов рублей построят в поселке под Тюменью

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Соответствующая закупка стоимостью 296 миллионов 227 тысяч рублей размещена на портале Госзакупки. В документации указано, что по условиям контракта денежные средства будут распределены на два года: на 2024 год предусмотрено выделение 155,5 миллиона рублей, на 2025 год — 140,6 миллиона.
Финансирование будет произведено производится за счет средств бюджета Тюменской области, в том числе субсидий федерального бюджета на софинансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации. Согласно контракту, работы по строительству на площади 3,1 тысяч квадратных метров должны быть выполнены в срок до 11 ноября 2025 года.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 8 апреля, подведение итогов аукциона состоится 11 апреля 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью, в поселке Винзили, построят до 2026 года новое отделение областной психиатрической больницы. Работами займется СЗ «ЖБИ-3», сумма контракта составляет 260 миллионов рублей.