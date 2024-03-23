Тюменские силовики перешли на усиленный режим работы

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли огонь из автоматов по людям. По последним данным погибло 82 человека. Трое из них — дети. Более 180 находятся в больницах. На официальном интернет-портале МЧС России опубликован список госпитализированных в лечебные учреждения. Ознакомиться — здесь.