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Тюменские силовики перешли на усиленный режим работы

Тюменские силовики перешли на усиленный режим работы

23 марта 2024, 08:02
Фото: тг-канал Александр Моор
Полиция, МЧС и Росгвардия переходят на особый режим работы в связи с произошедшим терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, меры безопасности усилят в тюменских школах и других учебных заведениях (вузах, ссузах), а также на объектах социальной инфраструктуры. Состоится проверка системы оповещения, работы тревожных кнопок.

Дополнительные меры по антитеррористической защищенности примут в торговых центрах, гипермаркетах, рынках, магазинах и т. д. Также принято решение в ближайшую неделю минимизировать в регионе проведение массовых мероприятий.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли огонь из автоматов по людям. По последним данным погибло 82 человека. Трое из них — дети. Более 180 находятся в больницах. На официальном интернет-портале МЧС России опубликован список госпитализированных в лечебные учреждения. Ознакомиться — здесь.

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