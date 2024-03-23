Тюменские силовики перешли на усиленный режим работы

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
По его словам, меры безопасности усилят в тюменских школах и других учебных заведениях (вузах, ссузах), а также на объектах социальной инфраструктуры. Состоится проверка системы оповещения, работы тревожных кнопок.
Дополнительные меры по антитеррористической защищенности примут в торговых центрах, гипермаркетах, рынках, магазинах и т. д. Также принято решение в ближайшую неделю минимизировать в регионе проведение массовых мероприятий.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли огонь из автоматов по людям. По последним данным погибло 82 человека. Трое из них — дети. Более 180 находятся в больницах. На официальном интернет-портале МЧС России опубликован список госпитализированных в лечебные учреждения. Ознакомиться — здесь.