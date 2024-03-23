Спортивные матчи, концерты и спектакли отменены в Тюмени в связи с терактом

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Отменены концертные выступления в Тюменской филармонии, Тюменском драматическом театре. Указано, что электронные билеты будут возвращены автоматически, денежные средства поступят на карту, с которой была осуществлена оплата билетов.
Билеты, приобретённые в кассе театра, можно вернуть в течении 10 дней в кассе по адресу улица Республики, 129.
Перенесены на май показы спектаклей, запланированных на 23 и 24 марта в Тюменском театре кукол. О датах сообщат позже.
Для возврата денежных средств можно обратиться в любую кассу ГАУК ТО ТКТО по адресам:
Также не состоятся культурные мероприятия 23 и 24 марта во Дворце культуры «Нефтяник».
«Информацию о переносе сообщим в ближайшие три дня. Возврат билетов возможен на сайте и в кассах ТКТО. Телефон для справок: (3462) 68-77-77», — указано в информационном сообщении ДК.
Также из-за трагедии в Москве отменен матч между МФК «Тюмень» и «Норильским никелем».
«Уважаемые болельщики. Вчера в Красногорске произошла страшная трагедия, в результате которой погибли и пострадали десятки человек. В знак траура в Тюменской области отменены все развлекательные мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта. В связи с этим поединок 19 тура Pari-Суперлиги — „Тюмень“ — „Норильский никель“, который должен был, состоятся 23.03.2024 отменяется», — указано в сообщении МФК «Тюмень».
Денежные средства за билеты, приобретенные в кассах СК «Центральный», можно вернуть там же в кассах. Если билет электронный — необходимо в свободной форме направить письмо на электронный адрес help@edinoepole.ru с указанием номера заказа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в 12:00 на Цветном бульваре у Нулевого километра состоится траурная акция в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Акции памяти погибших во вчерашнем теракте проходят в субботу, 23 марта, по всей России. На медиаэкранах городов, в том числе Тюмени, траурные надписи «Скорбим».