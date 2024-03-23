Спортивные матчи, концерты и спектакли отменены в Тюмени в связи с терактом

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в 12:00 на Цветном бульваре у Нулевого километра состоится траурная акция в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Акции памяти погибших во вчерашнем теракте проходят в субботу, 23 марта, по всей России. На медиаэкранах городов, в том числе Тюмени, траурные надписи «Скорбим».