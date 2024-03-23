nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Тюмени отменены концерты и спектакли в связи с терактом в Подмосковье

Спортивные матчи, концерты и спектакли отменены в Тюмени в связи с терактом

23 марта 2024, 06:48
Фото: ТКТО | концерты, фестивали, спектакли

В Тюмени отменены концерты и спектакли в связи с терактом в Подмосковье

Тюменские учреждения культуры отменяют все концерты и спектакли, запланированные на 23 и 24 марта, в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Сюжет
Концерт

Отменены концертные выступления в Тюменской филармонии, Тюменском драматическом театре. Указано, что электронные билеты будут возвращены автоматически, денежные средства поступят на карту, с которой была осуществлена оплата билетов.

Билеты, приобретённые в кассе театра, можно вернуть в течении 10 дней в кассе по адресу улица Республики, 129.

Перенесены на май показы спектаклей, запланированных на 23 и 24 марта в Тюменском театре кукол. О датах сообщат позже.

Для возврата денежных средств можно обратиться в любую кассу ГАУК ТО ТКТО по адресам:

  • Тюменский театр кукол, ул. Кирова, д. 36
  • Тюменский драматический театр, ул. Республики, д. 129
  • Тюменская филармония, ул. Республики, д. 34

Также не состоятся культурные мероприятия 23 и 24 марта во Дворце культуры «Нефтяник».

«Информацию о переносе сообщим в ближайшие три дня. Возврат билетов возможен на сайте и в кассах ТКТО. Телефон для справок: (3462) 68-77-77», — указано в информационном сообщении ДК.

Также из-за трагедии в Москве отменен матч между МФК «Тюмень» и «Норильским никелем».

«Уважаемые болельщики. Вчера в Красногорске произошла страшная трагедия, в результате которой погибли и пострадали десятки человек. В знак траура в Тюменской области отменены все развлекательные мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта. В связи с этим поединок 19 тура Pari-Суперлиги — „Тюмень“ — „Норильский никель“, который должен был, состоятся 23.03.2024 отменяется», — указано в сообщении МФК «Тюмень».

Денежные средства за билеты, приобретенные в кассах СК «Центральный», можно вернуть там же в кассах. Если билет электронный — необходимо в свободной форме направить письмо на электронный адрес help@edinoepole.ru с указанием номера заказа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в 12:00 на Цветном бульваре у Нулевого километра состоится траурная акция в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Акции памяти погибших во вчерашнем теракте проходят в субботу, 23 марта, по всей России. На медиаэкранах городов, в том числе Тюмени, траурные надписи «Скорбим».

Читайте также:
Теракт в Подмосковье: в память о погибших в Тюмени пройдет траурная акцияТеракт в Подмосковье: тюменцы несут цветы на «нулевой километр» на Цветном бульвареВ связи с терактом в Подмосковье в «Рощино» усилили меры безопасности
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Теракт#Спектакли#Концерт
Секс-столица России: почему в Тюмени проститутки работают открыто?
Вчера, 07:30
Дети СССР все еще помнят: сможете ли вы узнать героев советских мультиков?
Вчера, 06:25
В Тюмени построят подземное бомбоубежище
Вчера, 11:08
5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе
Вчера, 08:52
Курение и пиво по пятницам: врач рассказал о причинах развития импотенции у тюменцев
Вчера, 09:41
Позвонил, сказал, что идут в наступление. На СВО под Авдеевкой пал 44-летний тюменец
Вчера, 11:27
"