Несут игрушки и цветы: в тюменских селах и городах появляются стихийные мемориалы

Заметим, что стихийный мемориал организован не только в Тюмени. В селе Омутинском у Памятнику неизвестного солдата тюменцы также несут свечи, цветы и игрушки. В Тобольске горожане приносят цветы и зажигают свечи у мемориала «Вечный огонь» в память о погибших жертвах теракта в «Крокусе».