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В Тюмени состоялась акция скорби по погибшим в «Крокус Сити Холле»

Несут игрушки и цветы: в тюменских селах и городах появляются стихийные мемориалы

23 марта 2024, 07:40
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени состоялась акция скорби по погибшим в «Крокус Сити Холле»

В областной столице возле знака «Нулевой километр» на Цветном бульваре прошла траурная акция. В ней приняли участие жители гости города, общественники, депутаты Тюменской городской думы.

Мемориал возле знака «Нулевой километр» будет находиться в течение двух дней — принести цветы сможет каждый.

Заметим, что стихийный мемориал организован не только в Тюмени. В селе Омутинском у Памятнику неизвестного солдата тюменцы также несут свечи, цветы и игрушки. В Тобольске горожане приносят цветы и зажигают свечи у мемориала «Вечный огонь» в память о погибших жертвах теракта в «Крокусе».

Отметим, по последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибло 82 человека, в том числе трое детей. В больницах находятся 183 человека.

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