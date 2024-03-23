Несут игрушки и цветы: в тюменских селах и городах появляются стихийные мемориалы

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Мемориал возле знака «Нулевой километр» будет находиться в течение двух дней — принести цветы сможет каждый.
Заметим, что стихийный мемориал организован не только в Тюмени. В селе Омутинском у Памятнику неизвестного солдата тюменцы также несут свечи, цветы и игрушки. В Тобольске горожане приносят цветы и зажигают свечи у мемориала «Вечный огонь» в память о погибших жертвах теракта в «Крокусе».
Отметим, по последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибло 82 человека, в том числе трое детей. В больницах находятся 183 человека.