«Бежали раздетые и босиком»: дети из Тюмени находились в момент теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По словам мамы одного из юных тюменцев, к счастью, из детей никто не пострадал.
«Мой сын Саша услышал выстрелы. Мы были не в самом концертном зале, а в зале правее от него. Смотрели финальные выступления на чемпионате. Как раз был небольшой перерыв — сын хотел спуститься вниз за доставкой, когда этот началась стрельба. Он успел позвонить мне и сказать, чтобы я бежала прятаться в номер отеля. Мы не понимали, что происходит», — рассказала РБК Тюмень мама мальчика.
По ее словам, вместе в детьми и другими людьми, они закрылись в номере. После этого прозвучали звуки выстрелов, включилась сирена.
«Мы боялись выйти и сидели тихо, так как террористы могли ходить по этажам. Потом почувствовали запах дыма и гари и поняли, что нужно уходить. Нас всех вывели через запасной выход. Было очень много людей, много детей, все были раздетые, часть детей босиком. Сказали идти в сторону жилых домов. Мы дошли до моста и сели погреться в каком-то кафе. Там нас отогрели и вызвали в такси», — сообщила тюменка.
Информацию о выступлении тюменских детей в подмосковном «Крокус Сити Холле» подтвердили директор тюменского центра спортивного танца Алексей Литвинов и руководитель подразделения по танцевальному спорту Дворца творчества и спорта «Пионер» Александра Постельняк. По их словам, никто из спортсменов не пострадал. В настоящее время тюменцы находятся в отелях, где проживали во время проведения чемпионата. Выступления запланированные на 23 и 24 марта отменены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отменены концерты, спектакли, биатлонные гонки и футбольные матчи. Также усилены меры безопасности на транспорте, аэропорту Рощино. В усиленном режиме работают сотрудники полиции.
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 82 человека, в том числе трое детей. В больницах находятся 183 человека.