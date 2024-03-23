«Бежали раздетые и босиком»: дети из Тюмени находились в момент теракта в «Крокусе»

Информацию о выступлении тюменских детей в подмосковном «Крокус Сити Холле» подтвердили директор тюменского центра спортивного танца Алексей Литвинов и руководитель подразделения по танцевальному спорту Дворца творчества и спорта «Пионер» Александра Постельняк. По их словам, никто из спортсменов не пострадал. В настоящее время тюменцы находятся в отелях, где проживали во время проведения чемпионата. Выступления запланированные на 23 и 24 марта отменены.