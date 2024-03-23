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В память о погибших в Тюмени пройдет траурная акция

Теракт в Подмосковье: в память о погибших в Тюмени пройдет траурная акция

23 марта 2024, 06:00
Фото: ЧС Тюмень

В память о погибших в Тюмени пройдет траурная акция

Акция состоится в полдень на Цветном бульваре у Нулевого километра. В настоящее время там организован мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле».

Тюменцы несут цветы к мемориалу с самого утра субботы. По сообщениям очевидцев, на щитах, экранах и билбордах областной столицы рекламные сообщения сменили траурные надписи «Скорбим».

Ранее «Наш Город» писал, что 22 марта в восемь часов вечера в подмосковном «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли огонь по мирным людям. Погибли более 60 человек, в том числе трое детей. Более 100 с травмами были доставлены в больницы, 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Работает горячая линия для родственников пострадавших в «Крокусе», госпитализированных в московские больницы: 8-499-251-45-03.

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