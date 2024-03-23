Теракт в Подмосковье: в память о погибших в Тюмени пройдет траурная акция

Ранее «Наш Город» писал, что 22 марта в восемь часов вечера в подмосковном «Крокус Сити Холле» неизвестные открыли огонь по мирным людям. Погибли более 60 человек, в том числе трое детей. Более 100 с травмами были доставлены в больницы, 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».