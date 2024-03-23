Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часу

В регионах России, в том числе Тюменской области, в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта, отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Кроме того, в аэропортах и ж/д, автовокзала и в общественных местах усилены меры безопасности. В Москве на объектах транспорта действует максимальный третий уровень безопасности.