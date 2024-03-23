Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно к этому часу

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Трагедию официально назвали терактом. По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» могла готовиться не один день, заявили «Известиям» специалисты в области антитеррора. Судя по действиям преступников, они заранее изучили систему охраны, а сами они «имели серьезную стрелковую подготовку», считают эксперты.
По данным Следственного комитета России, предварительно установлено, что в результате теракта погибло более 60 человек. Данная цифра может увеличиться. По завалами здания могут еще находиться люди.
По информации Минздрава Подмосковья, госпитализированы 109 человек, в том числе пятеро детей. Состояние 60 взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, все основные мероприятия по экстренной помощи пострадавшим в «Крокусе» завершены — продолжается работа именно с тяжелыми пациентами.
Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в результате теракта. Департамент Здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в «Крокусе», госпитализированных в московские больницы. Обратиться можно по номеру: 8-499-251-45-03.
В настоящее время территория рядом с «Крокус Сити Холлом» перекрыта, пожарные продолжают тушить отдельные очаги возгорания, крышу, в основном огонь ликвидирован. Верхние этажи «Крокуса» полностью уничтожены огнем. К тушению пожара в «Крокус Сити Холле» привлечено 477 человек и 183 единицы техники, сообщает ГУ МЧС.
На месте трагедии работают следователи — с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Главы ФСБ, МВД, СК, МЧС и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокусе». Также президент РФ провел разговор с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, они доложили о помощи пострадавшим в теракте.
В связи с трагедией в «Крокус-Сити» Минобрнауки России рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционный режим обучения.
В регионах России, в том числе Тюменской области, в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта, отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Кроме того, в аэропортах и ж/д, автовокзала и в общественных местах усилены меры безопасности. В Москве на объектах транспорта действует максимальный третий уровень безопасности.
Полпред в УрФО Владимир Якушев поручил усилить меры безопасности в регионах и решить вопрос о проведении массовых мероприятий. В кратчайшие сроки в субъектах УрФО будут проведены заседания антитеррористических комиссий, на которых определят порядок проведения массовых мероприятий.
Мировая общественность осудила действия террористов в Красногорске и выразила соболезнования по факту произошедшей трагедии. Соболезнования семьям погибших и пострадавших также выразили российские звезды.