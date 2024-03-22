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Бастрыкин взял на контроль дело тюменки с дырой в спине из-за операции

Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, оставшейся с дырой в спине после операции

22 марта 2024, 08:38
Фото: 1MI

Бастрыкин взял на контроль дело тюменки с дырой в спине из-за операции

Обугленную дыру в спине женщина получила из-за ошибки медиков — они неправильно положили электрод. Медцентр свою вину не признает и компенсацию выплачивать не планирует.

Операцию по гинекологии женщине проводили в Западно-Сибирском медцентре. Боль в спине она почувствовала уже дома, но обратиться снова в эту же клинику не смогла — ее звонки были проигнорированы.

В другом медучреждении ей диагностировали ожог третьей степени и сообщили, что потребуется пересадка кожи. Тюменка попыталась отсудить у клиники три миллиона рублей, но выплату уменьшили до 350 тысяч, а позже медцентр подал апелляцию, так как не намерен выплачивать ей даже эту сумму.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи и доложить о ее результатах.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский предприниматель Виталий Фоминых записал видеообращение к Бастрыкину. Мужчина семь лет добивается наказания для ямальца, который попытался его убить.

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