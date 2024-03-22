Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, оставшейся с дырой в спине после операции

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Операцию по гинекологии женщине проводили в Западно-Сибирском медцентре. Боль в спине она почувствовала уже дома, но обратиться снова в эту же клинику не смогла — ее звонки были проигнорированы.
В другом медучреждении ей диагностировали ожог третьей степени и сообщили, что потребуется пересадка кожи. Тюменка попыталась отсудить у клиники три миллиона рублей, но выплату уменьшили до 350 тысяч, а позже медцентр подал апелляцию, так как не намерен выплачивать ей даже эту сумму.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи и доложить о ее результатах.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский предприниматель Виталий Фоминых записал видеообращение к Бастрыкину. Мужчина семь лет добивается наказания для ямальца, который попытался его убить.