Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, оставшейся с дырой в спине после операции

В другом медучреждении ей диагностировали ожог третьей степени и сообщили, что потребуется пересадка кожи. Тюменка попыталась отсудить у клиники три миллиона рублей, но выплату уменьшили до 350 тысяч, а позже медцентр подал апелляцию, так как не намерен выплачивать ей даже эту сумму.