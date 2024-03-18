Тюменец, обвиняющий ямальца в попытке убийства, обратился за помощью к Бастрыкину

Третья встреча, произошедшая в мае 2017 года, едва не обернулась убийством. Предприниматель и его друг попали в засаду: приятеля ударили электрошокером, а в самого Фомина выстрелили несколько раз. Тюменца спасли, но нападавший до сих пор на свободе. Фоминых уверен, что Богатыреву помогают избежать ответственности влиятельные люди.