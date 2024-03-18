Тюменец, обвиняющий ямальца в попытке убийства, обратился за помощью к Бастрыкину

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Тюменец записал видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину и попросил о помощи. Мужчина семь лет пытается добиться наказания для ямальца, который едва его не убил, пишет NEFT.
«В 2017 году меня пытался убить Богатырев Денис, который расстреливал меня из огнестрельного оружия. Врачи чудом спасли мне жизнь. На протяжении семи лет Богатырева дважды оправдывали, все это время он находился и находится на свободе, я продолжаю опасаться за свою жизнь. Александр Иванович, прошу вас, помогите в моей безысходной ситуации. Вы — моя последняя надежда», — говорит в видео Фоминых.
Напомним, что начало конфликту между Фоминых и Богатыревым положила ссора в кафе «Зодиак», произошедшая в 2014 году. Спустя три года мужчины встретились снова, тогда тюменец столкнулся с угрозами в свою сторону.
Третья встреча, произошедшая в мае 2017 года, едва не обернулась убийством. Предприниматель и его друг попали в засаду: приятеля ударили электрошокером, а в самого Фомина выстрелили несколько раз. Тюменца спасли, но нападавший до сих пор на свободе. Фоминых уверен, что Богатыреву помогают избежать ответственности влиятельные люди.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени напал на своего спящего знакомого и изрубил его топором. Пострадавший смог отбиться и выжил благодаря помощи медиков.