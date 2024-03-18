Молодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — Тюмень

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Напомним, ДТП на трассе Тюмень — Омск произошло в субботу около часа дня. На 565-м километре автодороги столкнулись две фуры и микроавтобус.
По предварительным данным, водитель грузовика DAF выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего переднего колеса. В этот момент по «встречке» ехали большегруз Sitrak и микроавтобус Toyota. Все три машины столкнулись, после чего загорелись.
В дорожно-транспортном погибли водители всех автомобилей и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе дети. Еще два человека доставили в больницу с ожогами более 50% тела и другими травмами.
По факту произошедшей трагедии следственными органами Омской области возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что 8 марта вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария с участием легкового автомобиля и трех большегрузов. В ДТП погибли два человека.