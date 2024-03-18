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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 08:27

Молодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — Тюмень

Молодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — Тюмень

18 марта 2024, 07:46
Фото: ГИБДД Омской области
16 марта корреспондент издания NGS55.RU Анна Никитенко ехала в микроавтобусе Toyota к родственникам, проживающим в Тюкалинск, пишет «Город55».
Сюжет
ДТП

Напомним, ДТП на трассе Тюмень — Омск произошло в субботу около часа дня. На 565-м километре автодороги столкнулись две фуры и микроавтобус.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего переднего колеса. В этот момент по «встречке» ехали большегруз Sitrak и микроавтобус Toyota. Все три машины столкнулись, после чего загорелись.

В дорожно-транспортном погибли водители всех автомобилей и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе дети. Еще два человека доставили в больницу с ожогами более 50% тела и другими травмами.

По факту произошедшей трагедии следственными органами Омской области возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш Город» писал, что 8 марта вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария с участием легкового автомобиля и трех большегрузов. В ДТП погибли два человека.

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