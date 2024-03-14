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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Тюменец 7 лет добивается наказания ямальца, который его чуть не убил

«Добивай и валим»: тюменец 7 лет пытается наказать ямальца, который его чуть не убил

14 марта 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney

Тюменец 7 лет добивается наказания ямальца, который его чуть не убил

Семь лет назад тюменский предприниматель Виталий Фоминых едва выжил после нескольких выстрелов в упор. Несмотря на то, что он знает в лицо людей, пытавшихся его убить, наказания они не понесли до сих пор.

Подробности громкого дела приводит NEFT.

Коварная засада

Вражда Виталия Фоминых и Дениса Богатырева началась после ссоры в кафе «Зодиак» в 2014 году. Спустя три года мужчины случайно встретились на парковке тюменского аэропорта, где по словам Виталия Фоминых, Богатырев ему угрожал. Вражда продолжилась попыткой встретиться возле ТРЦ «Остров».

1 мая 2017 года Фоминых и его друг по фамилии Янгазов направились к Богатыреву, но по пути попали в засаду в деревне Труфаново в пригороде Тюмени. Они столкнулись с «Ниссаном», водитель которого, как считает Виталий, подставил случившееся как аварию.

Предприниматель оказался в ловушке. Во время нападения оппонентов, его друг оказался обезврежен электрошокером. Одна пуля попала мужчине в голову, вторая в ладонь, а остальные в затылок.

«После Богатырев сказал человеку с ружьем: „Добивай и валим“. Последовали еще два выстрела из ружья в живот, три удара прикладом по голове, так, что он треснул. Затем финальный удар рукой от Богатырева со словами: „Ну все, вот тебе и конец“, — вспоминает детали того дня пострадавший.
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Спасли прохожие

Избитого и умирающего Фоминых спасли местные жители, которые вызвали врачей.

Полиция нашла улики на месте преступления, включая пули, гильзы и начала расследование.

Сам Богатырев заявил журналистам, что рассказ Виталия противоречит тому, что было на самом деле. Денис заявляет, что это он сам якобы стал жертвой нападения.

Семь лет судебных разбирательств и несколько пуль в кишечнике не привели к привлечению к ответственности Богатырева, считает потерпевший. Он утверждает, что обидчик обладает влиятельными связями, которые помогли ему избежать уголовной ответственности.

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О вере в лучшее

После отмены приговора и определения в отношении Богатырева, дело вернулось в суд. Фоминых и его адвокат надеются на справедливое решение суда, хотя временами мужчину терзают сомнения и вера в лучшее постепенно угасает.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени арестовали криминального авторитета, вымогавшего деньги у бизнесменов.

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