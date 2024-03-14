«Добивай и валим»: тюменец 7 лет пытается наказать ямальца, который его чуть не убил

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Подробности громкого дела приводит NEFT.
Вражда Виталия Фоминых и Дениса Богатырева началась после ссоры в кафе «Зодиак» в 2014 году. Спустя три года мужчины случайно встретились на парковке тюменского аэропорта, где по словам Виталия Фоминых, Богатырев ему угрожал. Вражда продолжилась попыткой встретиться возле ТРЦ «Остров».
1 мая 2017 года Фоминых и его друг по фамилии Янгазов направились к Богатыреву, но по пути попали в засаду в деревне Труфаново в пригороде Тюмени. Они столкнулись с «Ниссаном», водитель которого, как считает Виталий, подставил случившееся как аварию.
Предприниматель оказался в ловушке. Во время нападения оппонентов, его друг оказался обезврежен электрошокером. Одна пуля попала мужчине в голову, вторая в ладонь, а остальные в затылок.
«После Богатырев сказал человеку с ружьем: „Добивай и валим“. Последовали еще два выстрела из ружья в живот, три удара прикладом по голове, так, что он треснул. Затем финальный удар рукой от Богатырева со словами: „Ну все, вот тебе и конец“, — вспоминает детали того дня пострадавший.
Избитого и умирающего Фоминых спасли местные жители, которые вызвали врачей.
Полиция нашла улики на месте преступления, включая пули, гильзы и начала расследование.
Сам Богатырев заявил журналистам, что рассказ Виталия противоречит тому, что было на самом деле. Денис заявляет, что это он сам якобы стал жертвой нападения.
Семь лет судебных разбирательств и несколько пуль в кишечнике не привели к привлечению к ответственности Богатырева, считает потерпевший. Он утверждает, что обидчик обладает влиятельными связями, которые помогли ему избежать уголовной ответственности.
После отмены приговора и определения в отношении Богатырева, дело вернулось в суд. Фоминых и его адвокат надеются на справедливое решение суда, хотя временами мужчину терзают сомнения и вера в лучшее постепенно угасает.
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