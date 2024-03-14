«Добивай и валим»: тюменец 7 лет пытается наказать ямальца, который его чуть не убил

Вражда Виталия Фоминых и Дениса Богатырева началась после ссоры в кафе «Зодиак» в 2014 году. Спустя три года мужчины случайно встретились на парковке тюменского аэропорта, где по словам Виталия Фоминых, Богатырев ему угрожал. Вражда продолжилась попыткой встретиться возле ТРЦ «Остров».



1 мая 2017 года Фоминых и его друг по фамилии Янгазов направились к Богатыреву, но по пути попали в засаду в деревне Труфаново в пригороде Тюмени. Они столкнулись с «Ниссаном», водитель которого, как считает Виталий, подставил случившееся как аварию.