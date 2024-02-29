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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Спящего человека изрубили топором в Тюмени

Спящего человека изрубили топором в Тюмени

29 февраля 2024, 15:07
Фото: 1MI
Жителя Тюмени подозревают в покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, тюменец поссорился со своим знакомым и напал на него с топором пока он спал.

По оценке ведомства, мужчина специально ждал момента, когда его знакомый уснет. Последнему было нанесено не менее пяти ударов. Пострадавший проснулся и сумел оказать активное сопротивление. Благодаря помощи медиков пострадавший оказался жив. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюменской области пьяный пенсионер напал не девушку. Он нанес своей жертве не менее 14 ударов топором.

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