Спящего человека изрубили топором в Тюмени

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
По оценке ведомства, мужчина специально ждал момента, когда его знакомый уснет. Последнему было нанесено не менее пяти ударов. Пострадавший проснулся и сумел оказать активное сопротивление. Благодаря помощи медиков пострадавший оказался жив. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюменской области пьяный пенсионер напал не девушку. Он нанес своей жертве не менее 14 ударов топором.