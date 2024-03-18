Печальный рекорд: мошенники «развели» тюменскую пенсионерку на 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
За прошлую неделю мошенниками были обмануты 117 жителей региона. В общей сложности они отдали аферистам 16 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Самая большая сумма — 10 миллионов, была похищена у пенсионерки. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником финансового контроля одного из банков. Он заявил, что кто-то пытается оформить на нее кредит.
Чтобы предотвратить списание средств и несанкционированное оформление кредита, пенсионерке нужно было оформить кредит самостоятельно, а деньги перевести на «безопасный» счет, что она и сделала.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали 19-летнего уроженца Омска, молодой человек работал курьером на мошенников. Его жертвами становились пенсионеры в возрасте от 70 до 88 лет.