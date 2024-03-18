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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 10 миллионов рублей

Печальный рекорд: мошенники «развели» тюменскую пенсионерку на 10 миллионов рублей

18 марта 2024, 03:38
Фото: Изображение Midjourney

Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 10 миллионов рублей

Деньги пожилая женщина взяла в кредит. Всю сумму она перевела на «безопасный» счет.

За прошлую неделю мошенниками были обмануты 117 жителей региона. В общей сложности они отдали аферистам 16 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Самая большая сумма — 10 миллионов, была похищена у пенсионерки. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником финансового контроля одного из банков. Он заявил, что кто-то пытается оформить на нее кредит.

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Чтобы предотвратить списание средств и несанкционированное оформление кредита, пенсионерке нужно было оформить кредит самостоятельно, а деньги перевести на «безопасный» счет, что она и сделала.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали 19-летнего уроженца Омска, молодой человек работал курьером на мошенников. Его жертвами становились пенсионеры в возрасте от 70 до 88 лет.

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