В Тюменской области задержали 19-летнего омича, ставшего пособником мошенников

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Связавшись с работодателем узнал, что ему необходимо забирать по указанным адресам денежные средства, а затем отправлять их на определенные банковские счета, получая 2% от суммы. Молодой человек знал, что становится участником мошеннической схемы, но осуществлял операции.
Полицейские установили причастность злоумышленника к четырем преступным эпизодам. Жертвами преступника становились пенсионеры. Во всех случаях жертвами мошенника становились пенсионеры в возрасте от 70 до 88 лет.
Общий ущерб составил более миллиона рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело.