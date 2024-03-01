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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Тюменской области задержали 19-летнего омича, ставшего пособником мошенников

В Тюменской области задержали 19-летнего омича, ставшего пособником мошенников

1 марта 2024, 14:26
Фото: 1MI
В Тюменской области задержали 19-летнего омича, который участвовал в мошеннической схеме. Молодой человек нашел в одном из мессенджеров предложение о работе.

Связавшись с работодателем узнал, что ему необходимо забирать по указанным адресам денежные средства, а затем отправлять их на определенные банковские счета, получая 2% от суммы. Молодой человек знал, что становится участником мошеннической схемы, но осуществлял операции.

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Полицейские установили причастность злоумышленника к четырем преступным эпизодам. Жертвами преступника становились пенсионеры. Во всех случаях жертвами мошенника становились пенсионеры в возрасте от 70 до 88 лет.

Общий ущерб составил более миллиона рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело.

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