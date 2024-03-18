Цены на вторичное жилье подскочили в Тюменской области

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
«Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья Тюменской области за год повысилась на 10%. Цена поднялась с 4,9 до 5,4 миллиона рублей», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин Ura.ru.
Заметно изменились цены и на квартиры в новостройках — за пять лет они подорожали в два раза. В 2018–2019 годах «квадрат» стоил в среднем 63.4 тысячи рублей, а в 2023–2024 годах он подорожал до 129.7 тысячи.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области подешевела аренда квартир. Причем падение было резким — более чем на 10% за последнюю неделю февраля.