В Тюменской области резко снизилась стоимость аренды квартир

В Тобольске стоимость аренды снизилась примерно на 2%. На данный момент снять жилье там можно в среднем на 25 773 рубля. В Тюмени же аренда немного подорожала — на 0,6%. Сейчас квартиру там можно снять за 28 тысяч рублей.