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Аренда квартир резко подешевела в Тюменской области

В Тюменской области резко снизилась стоимость аренды квартир

13 марта 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney

Аренда квартир резко подешевела в Тюменской области

Первые два месяца 2024 года цены на аренду квартир росли, но в марте ситуация резко изменилась. Однако показатели в разных городах Тюменской области отличаются.

Падение цен на аренду квартир в Тюменской области составило более чем 10% за две недели. По данным на 22 февраля она составляла в среднем 32 080 рублей, а на 7 марта — 29 088 рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса Restate.

В Тобольске стоимость аренды снизилась примерно на 2%. На данный момент снять жилье там можно в среднем на 25 773 рубля. В Тюмени же аренда немного подорожала — на 0,6%. Сейчас квартиру там можно снять за 28 тысяч рублей.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за пять лет квадратный метр в новостройках подорожал в два раза. Скачки роста специалисты объясняют повышенным спросом.

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