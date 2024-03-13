В Тюменской области резко снизилась стоимость аренды квартир

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Падение цен на аренду квартир в Тюменской области составило более чем 10% за две недели. По данным на 22 февраля она составляла в среднем 32 080 рублей, а на 7 марта — 29 088 рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса Restate.
В Тобольске стоимость аренды снизилась примерно на 2%. На данный момент снять жилье там можно в среднем на 25 773 рубля. В Тюмени же аренда немного подорожала — на 0,6%. Сейчас квартиру там можно снять за 28 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за пять лет квадратный метр в новостройках подорожал в два раза. Скачки роста специалисты объясняют повышенным спросом.