Администрация тюменского города заманивает на работу служебным жильем

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Администрация Ялуторовска готова предоставить будущему ведущему специалисту в комитете по ЖКЖ служебное жилье. Вакансию она опубликовала в своем телеграм -канале.
«У нас к вам серьезное предложение. Вы достаточно часто пишите нам, что знаете, как сделать наш город лучше. У вас есть возможность реализовать все планы не только словом, но и делом», — добавили в администрации.
Эта вакансия опубликована и на портале «Работа России». В описании указано, что специалист с высшим экономическим или бухгалтерским образованием будет зарабатывать от 22 тысяч рублей в месяц. От него требуются дисциплинированность, ответственность и умение работать в команде.
Он будет заниматься расчетом тарифов жилищных услуг и стоимости проездов в автобусах по городским маршрутам, составлять отчетности для органов власти, предприятий и горожан, а также вести реестр площадок накопления ТКУ на территории города.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменское УФСИН ищет надзирателей. Им готовы оплачивать путевки в санатории и обещают ранний выход на пенсию.