Администрация тюменского города заманивает на работу служебным жильем

Эта вакансия опубликована и на портале «Работа России». В описании указано, что специалист с высшим экономическим или бухгалтерским образованием будет зарабатывать от 22 тысяч рублей в месяц. От него требуются дисциплинированность, ответственность и умение работать в команде.