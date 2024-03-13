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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

Администрация тюменского города заманивает на работу служебным жильем

Администрация тюменского города заманивает на работу служебным жильем

13 марта 2024, 04:20
Фото: Изображение Midjourney
Администрация Ялуторовска ищет ведущего специалиста в комитет по ЖКХ. Работник им требуется в срочном порядке.

Администрация Ялуторовска готова предоставить будущему ведущему специалисту в комитете по ЖКЖ служебное жилье. Вакансию она опубликовала в своем телеграм -канале.

«У нас к вам серьезное предложение. Вы достаточно часто пишите нам, что знаете, как сделать наш город лучше. У вас есть возможность реализовать все планы не только словом, но и делом», — добавили в администрации.
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Эта вакансия опубликована и на портале «Работа России». В описании указано, что специалист с высшим экономическим или бухгалтерским образованием будет зарабатывать от 22 тысяч рублей в месяц. От него требуются дисциплинированность, ответственность и умение работать в команде.

Он будет заниматься расчетом тарифов жилищных услуг и стоимости проездов в автобусах по городским маршрутам, составлять отчетности для органов власти, предприятий и горожан, а также вести реестр площадок накопления ТКУ на территории города.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменское УФСИН ищет надзирателей. Им готовы оплачивать путевки в санатории и обещают ранний выход на пенсию.

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#Общество#Администрация#Тюменская область#Работа#ЖКХ#Ялуторовский район#Вакансии#Любовь Селезнева
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