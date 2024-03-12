От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?

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На самом деле среди объявлений имеются и квартиры, стоимость которых указывается в миллиардах, однако, с высокой долей вероятности, это следствие ошибки продавца, который неверно сосчитал нули. Так как особой роскошью, квадратурой или расположением такое жилье похвастаться не может. А потому для анализа мы взяли только те объявления, которые похожи на истинные.
Так, самой дорогой квартирой на сегодняшний день является новостройка со свободной планировкой на улице Щербакова. Площадь жилья на 2 из 4 этажей дома составляет 701,3 м². Ее можно разделить на 9 квартир, но пока такой особняк отдают в одни руки за 210 390 000 рублей.
«В продаже Лот из 9 квартир свободной планировки. Целый особняк в историческом центре городе, вдоль набережной реки Тура Это значит, вы буде проживать и вести бизнес в районе с идеально развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и тишиной купеческих переулков. Сами дома малоэтажные с уникальной архитектурой», — указано в объявлении.
На втором месте по цене трехкомнатные апартаменты на 7 из 11 этажей на улице Первомайской. Общая площадь жилья составляет 310 м², за такую квартиру просят 83 330 000 рублей.
«3-комн. апартаменты на 7 этаже. Высота потолков 2.7 м. Дом монолитный, двухподъездный, высотой 11 этажей. Апартаменты находятся во 2-й секции в корпусе 3. На этаже 4 квартиры. В подъезде 2 пассажирских лифта. На сегодняшний день строительство завершено, дом сдан в 4 квартале 2021 года. Оформление сделки по договору купли-продажи», — говорится в объявлении.
На третьем месте по цене четырехкомнатная квартира на улице Володарского. Ее площадь 208 м² и просят за жилье на 5 из 10 этажей 77 000 000 рублей. Располагается квартира в том же здании, что и известное кафе 15/86. Известно, что у жилья ранее был лишь один собственник.
«Это одна из самых высоких точек на набережной, гарантирующая лучшие виды из окна на город и Туру. Преимущества: живописный вид, одна квартира на этаже, свободная планировка, уникальная отделка, совершенные инженерные системы, профессиональная охрана», — указано в описании квартиры.
2 квартиры которые стоят на сегодняшний день располагаются в пятиэтажке на улице Карла Маркса на 3ти 5 этажах. Площадь квартир составляет 13 м², а стоимость — 850 000 рублей. Несмотря на то, что планировка представляет собой пустой прямоугольник, описание у квартир очень многообещающее.
«Прекрасно оборудованная студия доступна для приобретения тем, кто готов инвестировать свой миллион в недвижимость. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сдавать ее в аренду и получать стабильный доход. Отличное расположение позволяет быстро и удобно добраться до центра города всего за 20 минут на общественном транспорте. Вашему вниманию предлагается недвижимость неподалеку от центрального рынка, что является огромным преимуществом», — говорит продавец.
Однако те два предложения не самые компактные. За 900 000 рублей в поселке Новотарманском можно купить квартиру площадью 12,3 м², причем в это пространство помещается даже небольшая ванная. Такой вариант располагается на втором этаже двухэтажного дома.
«Прекрасный зеленый район, окружен сосновым лесом. Престижная местность обслуживается пригородными автобусными маршрутами № 125 и № 107. Это отличный выбор для тех, кто привык наслаждаться тишиной и природой, и при этом жить в 25 минутах езды до города!», — рекламируют квартиру в объявлении.
Анализируя цены на самые дорогие и дешевые квартиры риелтор Андрей Белоусов рассказал, что результаты не стали для него удивительными. Ведь элитное жилье всегда стоит несколько десятков, а то и соте миллионов и такое строится для лидеров города по заработку.
«А старые и дешевые квартиры чаще всего покупаются для сдачи. Такие варианты часто предлагают мигрантам, как бы грустно это ни звучало. Окупается такое жиле намного быстрее, хоть и не несет особо крупной прибыли», — говорит риелтор.
Он убежден, что квартиры из обеих ценовых категорий найдут своих покупателей, которые смогут грамотно распорядится этими квадратными метрами.