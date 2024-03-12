От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?

На самом деле среди объявлений имеются и квартиры, стоимость которых указывается в миллиардах, однако, с высокой долей вероятности, это следствие ошибки продавца, который неверно сосчитал нули. Так как особой роскошью, квадратурой или расположением такое жилье похвастаться не может. А потому для анализа мы взяли только те объявления, которые похожи на истинные.