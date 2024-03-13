В Тюмени за пять лет новостройки подорожали в два раза

В 2018–2019 годах «квадрат» в новостройках Тюмени стоил в среднем 63.4 тысячи рублей, а в 2023–2024 годах цена выросла до 129.7 тысячи. Скачки роста происходили в 2020–2021 годах и во второй половине 2023 года, рассказали эксперты «Циан.Аналитики».