В Тюмени за пять лет новостройки подорожали в два раза

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В 2018–2019 годах «квадрат» в новостройках Тюмени стоил в среднем 63.4 тысячи рублей, а в 2023–2024 годах цена выросла до 129.7 тысячи. Скачки роста происходили в 2020–2021 годах и во второй половине 2023 года, рассказали эксперты «Циан.Аналитики».
«В обоих случаях они были связаны с повышенным спросом: в 2020–2021 годах активность покупателей была вызвана введением льготной ипотеки, в 2023 году — перетоком спроса со вторичного рынка и ожиданиями, что условия по госпрограмме будут ужесточены. В 2019 году цены тоже росли, но более медленными темпами, в 2022 году и в первом полугодии 2023 года в большинстве городов они стагнировали», — пояснили эксперты.
Заметнее всего квадратный метр подорожал в Каспийске — в 4.4 раза, Кисловодске и Новороссийске — в 4 раза, Нижнем Тагиле — в 3.9 раза, Пятигорске, Михайловске и Новокузнецке — в 3.8 раза.
«Рост цен на рынке новостроек замедляется относительно показателей второй
половины 2023 года из-за ужесточения условий кредитования и снижения спроса. Однако в городах с низкой конкуренцией на рынке новостроек и невысокой обеспеченностью населения новым качественным жильем потенциал увеличения цен сохраняется. Благоприятные условия для роста цен за последний год сложились также в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики», — добавила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.
Ранее «Наш город» сообщал, что рядом с озером Алебашево в Тюмени строят новый жилой комплекс. Квартиры там стоят более 10 миллионов рублей.