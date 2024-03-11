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В Тюмени строят новый ЖК рядом с озером Алебашево

В Тюмени рядом с озером Алебашево строят новый ЖК. Квартиры там стоят более 10 млн

11 марта 2024, 06:44
Фото: 2 ГИС

В Тюмени строят новый ЖК рядом с озером Алебашево

В Тюмени в районе озера «Алебашево» строят новый жилой комплекс комфорт-класса «Маэстро». Работы по возведению ЖК начались в 2022 году. Строительство введет застройщик «ИНКО и К».

На сайте компании указано, что ЖК «Маэстро» находится в одном из самых привлекательных районов Тюмени — Заречном микрорайоне. Окна большинства квартир выходят на озеро и густые кроны деревьев.

Комплекс расположен в десяти минутах от центра областной столицы и на удаленном расстоянии от дорог. В ЖК возводят дома переменной этажности, что избавляет от вида двора-колодца.

Площадь квартир в новом жилом комплексе — от 25 до 105 квадратных метров. Имеются как студии, так и трехкомнатные квартиры. Самая дешевая, студия площадью 28,5 квадратных метров стоит 3,7 миллиона рублей. Цена самой дорогой, трехкомнатной квартиры, достигает 12,8 миллиона рублей.

Указано, что срок сдачи жилого комплекса запланирован на конец четвертого квартала 2025 года — первый квартал 2026 года. В настоящее время готовность ЖК «Маэстро» составляет 12%.

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