Нестерпимая вонь: тюменцы жалуются на квартиру, в которой живут более 170 кошек

Марина Рейдаленко заявила журналистам «МегаТюмень», что любит животных с самого детства. Свою первую кошку она приютила еще 45 лет назад. Хозяйка утверждает, что и сама не помнит точное количество питомцев, которые проживают у нее. По возможности Марина подкармливает и бездомных котов, которые ютятся по подвалам соседних домов.