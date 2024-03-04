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Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Нестерпимая вонь: тюменцы жалуются на квартиру, в которой живут более 170 кошек

Нестерпимая вонь: тюменцы жалуются на квартиру, в которой живут более 170 кошек

4 марта 2024, 15:07
Фото: 1MI
В Тюмени на улице Бабарынка нашли квартиру, в которой обитает почти сотня кошек. Жительница областного центра заботится о 170 животных, при этом 90 из них обитают в маленькой квартире, площадь которой достигает 35 квадратных метров.

Марина Рейдаленко заявила журналистам «МегаТюмень», что любит животных с самого детства. Свою первую кошку она приютила еще 45 лет назад. Хозяйка утверждает, что и сама не помнит точное количество питомцев, которые проживают у нее. По возможности Марина подкармливает и бездомных котов, которые ютятся по подвалам соседних домов.

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Известно, что соседи уже неоднократно жаловались в различные инстанции из-за вони на этаже и антисанитарии, однако женщина утверждает, что прошла все проверки. По ее словам, на этаже пахнет вовсе не кошками, а тем, что человек оставляет за собой.

Ранее тюменские волонтеры забрали у женщины восемь котов породы мейн-кун. Животные были больны.

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