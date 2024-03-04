nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Итоги дня в Тюмени: рост ОРВИ, котлеты со стеклом и розовые стены в СИЗО

Итоги дня в Тюмени: рост ОРВИ, котлеты со стеклом и розовые стены в СИЗО

4 марта 2024, 13:34
Фото: 1MI
Итоги дня за 4 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменские власти сэкономят почти 100 миллионов рублей на ремонте школы

Власти Тюмени нашли подрядчика на капитальный ремонт школы №22, сэкономив при этом 93.4 миллиона рублей.

Исполнитель выполнит работы за 684.6 миллиона рублей, вместо указанной в контракте суммы в 778 миллионов. Название компании, которая выполнит работу не разглашается.

Ремонтные работы, начавшиеся апреле, должны быть завершены до августа 2025 года. Необходимо будет обновить здание, восстановить бассейн и спорткомплекс, благоустроить территорию, отремонтировать тепловые сети и обновить оборудование.

Власти Тюмени сэкономят почти 100 миллионов рублей на ремонте проблемной школы
Узнать подробнее

Стены тюменских СИЗО могут покрасить в розовый

Ева Меркачева, член Совета по правам человека (СПЧ) России предлагает покрасить стены тюменских изоляторов временного содержания в розовый цвет с целью успокоить нервную систему заключенных.

Она ссылается на эксперимент, проведенный в Швейцарии в 1979 году, который показал, что розовый цвет заметно снижал агрессию заключенных. Тюменский общественник Юрий Рябцев, в какой-то степени, поддерживает идею Меркачевой, но считает, что в изоляторах есть более значимые потребности, такие как медицинское обслуживание и питание заключенных.

Меркачева выразила намерение предложить Министерству внутренних дел (МВД) России воплотить эту идею в реальность.

«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый
Узнать подробнее

Врачи заявили о предстоящем росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени

Врачи Тюмени сообщили о предстоящем росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в марте. Данное явление специалисты связывают с сезонностью.

Также в Тюменской области продолжается сезонная регистрация респираторных инфекций, обусловленной циркуляцией вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Узнать подробнее

В Тюменской области мэрия заплатит за нападение собаки на ребенка

В Тюменской области мэрию наказали за нападение бездомной собаки на девочку. Инцидент произошел в 2023 году.

Ответственность за происшествие наложили на муниципальное образование, а суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

В Тюменской области мэрию наказали за нападение собаки на ребенка
Узнать подробнее

Тюменка обнаружила кусок стекла в котлете из кулинарии

Жительница Тюмени обнаружила кусок стекла в готовой котлете из кулинарии

Как выяснилось, котлеты она приобретала в гипермаркете на Одесской.

«Дети попросили купить. Хорошо, что младшая только половину котлетки съела — оставшуюся часть хотела позже доесть. Я решила тоже попробовать. Как раз мне и попался осколок стекла», — рассказала горожанка в соцсетях.

Женщина обратилась в магазин с претензией. Работники объяснили, что случайно уронили стекло в готовую продукцию. Тюменка планирует подать жалобу в Роспотребнадзор.

Жительница Тюмени обнаружила в котлете из кулинарии кусок стекла. Фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги дня в Тюмени: изменение границ города, рост ЗППП и опасная просрочкаИтоги дня в Тюмени: прощение госдолга Путиным, снос школы искусств, снижение ценИтоги дня в Тюмени: затопление микрорайона, опасный ковид, дорогие авиабилеты
#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Итоги#Алина Петрова
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Сегодня, 07:05
«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый
Сегодня, 08:49
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Сегодня, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Сегодня, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Сегодня, 03:35
В Сочи опрокинулся «Панцирь-С1», эксперты дали комментарии
Сегодня, 12:13