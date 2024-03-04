Итоги дня в Тюмени: рост ОРВИ, котлеты со стеклом и розовые стены в СИЗО

Она ссылается на эксперимент, проведенный в Швейцарии в 1979 году, который показал, что розовый цвет заметно снижал агрессию заключенных. Тюменский общественник Юрий Рябцев, в какой-то степени, поддерживает идею Меркачевой, но считает, что в изоляторах есть более значимые потребности, такие как медицинское обслуживание и питание заключенных.



Меркачева выразила намерение предложить Министерству внутренних дел (МВД) России воплотить эту идею в реальность.