Итоги дня в Тюмени: рост ОРВИ, котлеты со стеклом и розовые стены в СИЗО

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Власти Тюмени нашли подрядчика на капитальный ремонт школы №22, сэкономив при этом 93.4 миллиона рублей.
Исполнитель выполнит работы за 684.6 миллиона рублей, вместо указанной в контракте суммы в 778 миллионов. Название компании, которая выполнит работу не разглашается.
Ремонтные работы, начавшиеся апреле, должны быть завершены до августа 2025 года. Необходимо будет обновить здание, восстановить бассейн и спорткомплекс, благоустроить территорию, отремонтировать тепловые сети и обновить оборудование.
Ева Меркачева, член Совета по правам человека (СПЧ) России предлагает покрасить стены тюменских изоляторов временного содержания в розовый цвет с целью успокоить нервную систему заключенных.
Она ссылается на эксперимент, проведенный в Швейцарии в 1979 году, который показал, что розовый цвет заметно снижал агрессию заключенных. Тюменский общественник Юрий Рябцев, в какой-то степени, поддерживает идею Меркачевой, но считает, что в изоляторах есть более значимые потребности, такие как медицинское обслуживание и питание заключенных.
Меркачева выразила намерение предложить Министерству внутренних дел (МВД) России воплотить эту идею в реальность.
Врачи Тюмени сообщили о предстоящем росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в марте. Данное явление специалисты связывают с сезонностью.
Также в Тюменской области продолжается сезонная регистрация респираторных инфекций, обусловленной циркуляцией вирусов гриппозной и негриппозной этиологии. Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 15% по сравнению с предыдущей неделей.
В Тюменской области мэрию наказали за нападение бездомной собаки на девочку. Инцидент произошел в 2023 году.
Ответственность за происшествие наложили на муниципальное образование, а суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей.
Жительница Тюмени обнаружила кусок стекла в готовой котлете из кулинарии
Как выяснилось, котлеты она приобретала в гипермаркете на Одесской.
«Дети попросили купить. Хорошо, что младшая только половину котлетки съела — оставшуюся часть хотела позже доесть. Я решила тоже попробовать. Как раз мне и попался осколок стекла», — рассказала горожанка в соцсетях.
Женщина обратилась в магазин с претензией. Работники объяснили, что случайно уронили стекло в готовую продукцию. Тюменка планирует подать жалобу в Роспотребнадзор.