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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Итоги дня в Тюмени: прощение госдолга Путиным, снос школы искусств, снижение цен

Итоги дня в Тюмени: прощение госдолга Путиным, снос школы искусств, снижение цен

29 февраля 2024, 13:18
Фото: 1MI
Дайджест событий за 29 февраля в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Путин предложил «простить» Тюменской области госдолг

Президент России Владимир Путин предложил списать Тюменской области две трети задолженности по бюджетным кредитам, что приведет к «прощению» 5,59 млрд рублей государственного долга. На 1 февраля 2024 года общий долг региона перед федеральным бюджетом составлял 8,38 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в предыдущем году. Это рекордный уровень госдолга за последние восемь лет.

«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?
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Тюменцы начали зарабатывать на приезде Мизулиной

В Тюмени начали продавать открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Напомним, что глава Лиги безопасного интернета посетила сибирский город 23 февраля и раздала желающим автографы. При этом, за подпись на открытке продавцы просят 5 000 рублей.

Жители Тюмени начали зарабатывать на приезде Мизулиной
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В Тюмени снизились цены на макароны, яйца и алкоголь

В Тюменской области отмечается снижение цен на отдельные товары, такие как яйца (-4,5%), макароны (-1,4%), алкоголь (-1,7%), масло и крупы (-1%). Среди непродовольственных товаров электроника снизилась в цене на 3,3%, в то время как мебель подорожала на 3,8%. Транспортные услуги упали в цене на 4%, однако банковские услуги подорожали на 8,3%.

В Тюмени подешевели макароны, яйца и алкоголь
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У тобольских пенсионеров хотят отключить электричество

В Тобольске пенсионерам, проживающим в СНТ «Природа», грозит отключение электричества. После того, как кооператив обанкротили, забрали все имущество, в том числе трансформатор.

Чтобы продолжить пользоваться электричеством, пенсионерам нужно заключить индивидуальные договоры с энергетиками, заплатив 20 тысяч рублей с каждого участка.

Банкротство и поборы: тобольских пенсионеров хотят оставить без электричества
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В Тюмени хотят снести школу искусств

В Тюмени на улице Судоремонтной хотят снести Школу искусств имени Владимира Знаменского. Здание признано аварийным. Городская администрация утвердила техническое задание на проектирование нового корпуса школы.

Власти Тюмени планируют снести школу искусств
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