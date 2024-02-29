Итоги дня в Тюмени: прощение госдолга Путиным, снос школы искусств, снижение цен

Президент России Владимир Путин предложил списать Тюменской области две трети задолженности по бюджетным кредитам, что приведет к «прощению» 5,59 млрд рублей государственного долга. На 1 февраля 2024 года общий долг региона перед федеральным бюджетом составлял 8,38 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в предыдущем году. Это рекордный уровень госдолга за последние восемь лет.