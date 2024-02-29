Итоги дня в Тюмени: прощение госдолга Путиным, снос школы искусств, снижение цен

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Президент России Владимир Путин предложил списать Тюменской области две трети задолженности по бюджетным кредитам, что приведет к «прощению» 5,59 млрд рублей государственного долга. На 1 февраля 2024 года общий долг региона перед федеральным бюджетом составлял 8,38 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в предыдущем году. Это рекордный уровень госдолга за последние восемь лет.
В Тюмени начали продавать открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Напомним, что глава Лиги безопасного интернета посетила сибирский город 23 февраля и раздала желающим автографы. При этом, за подпись на открытке продавцы просят 5 000 рублей.
В Тюменской области отмечается снижение цен на отдельные товары, такие как яйца (-4,5%), макароны (-1,4%), алкоголь (-1,7%), масло и крупы (-1%). Среди непродовольственных товаров электроника снизилась в цене на 3,3%, в то время как мебель подорожала на 3,8%. Транспортные услуги упали в цене на 4%, однако банковские услуги подорожали на 8,3%.
В Тобольске пенсионерам, проживающим в СНТ «Природа», грозит отключение электричества. После того, как кооператив обанкротили, забрали все имущество, в том числе трансформатор.
Чтобы продолжить пользоваться электричеством, пенсионерам нужно заключить индивидуальные договоры с энергетиками, заплатив 20 тысяч рублей с каждого участка.
В Тюмени на улице Судоремонтной хотят снести Школу искусств имени Владимира Знаменского. Здание признано аварийным. Городская администрация утвердила техническое задание на проектирование нового корпуса школы.